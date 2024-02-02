يخص طلبة الطب البشري.. قرار كويتي عاجل بشأن الإمارات

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور عادل العدواني قرارا وزاريا رقم (2024/13) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونص القرار في مادته الاولي علي :إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونص المادة الثانية علي : يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة ثالثة :يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.