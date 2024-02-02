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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص طلبة الطب البشري.. قرار كويتي عاجل بشأن الإمارات

ارشيفي
ارشيفي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور عادل العدواني قرارا وزاريا رقم (2024/13) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ونص القرار في مادته الاولي علي :إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونص المادة الثانية علي  : يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة ثالثة :يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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