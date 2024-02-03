سكرتير شعبة الذهب سابقا يكشف أسباب انخفاض المعدن الأصفر

قال ناجي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة تأثيره لم يظهر في السوق حتى الآن، ويحتاج لأسبوع على الأقل، خاصة في ضوء أن هناك إجازة يومي الجمعة والسبت، والجميع مازال ينتظر تأثير الخبر على السوق المصري.

الأرقام المنتشرة عن الذهب مبالغ فيها

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية كان له تأثير قوي في انخفاض سعر الذهب في مصر، إذ أن سعر الدولار في السوق الموازية يرتبط بسعر الذهب بشكل مباشر، ولذلك كان هناك تأثير مباشر على سعر الذهب خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن شراء المصريين لـ 57 مليون طن من الذهب في 2023 غير حقيقي ومبالغ فيه بشكل كبير، خاصة أنه لا يوجد حصر دقيق لما يتم بيعه في كافة محلات الذهب على كافة انحاء الجمهورية، ولذلك هذا الرقم غير دقيق على الإطلاق ومبالغ فيه بشكل كبير.