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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض الكتاب

صدى البلد

شهد معرض الكتاب  إقبالا كبيرا على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي من برامج وعي ومودة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنتجات معرض ديارنا البديعة.

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستمر  حتى 6 فبراير الجاري، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتأتي تحت شعار: "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة"، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وقد تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.
 
تتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب ثلاثة أجنحة تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، جناح "الوعي الاجتماعي" الـذي يتضمن كافة برامج وزارة التضامن الاجتماعي التوعوية واستعراض رسائل برامجها وأنشطتها المختلفة، منها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومودة، وتنمية الطفولة المبكرة، كذلك جناح "هنوصلك" ويتضمن استعراض رسائل الاكتشاف المبكر للإعاقة وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جناح "معرض ديارنا" الذي يتضمن معروضات عدد من الأسر المنتجة، والتي تتميز كونها جزءاً أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة.
 
تنظم الوزارة رحلات مختلفة لمعرض الكتاب للشباب والنشء في المناطق المطورة بديلة العشوائيات وبعض قرى حياة كريمة ووحدات التضامن داخل الجامعات ، وذلك للتعرف على الفعاليات المختلفة للمعرض والتعرض لخبرات ثقافية متنوعة.
 
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات المعرض برنامجا على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تحت عنوان "وعي في وعي"، يقوم على مسابقات بين رواد معرض الكتاب من كل الفئات، لتقوية معلوماتهم العامة في عدد الموضوعات الاجتماعية مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وتنمية وتنظيم الأسرة والتاريخ الوطني والمواطنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تقدم الوزارة هدايا رمزية وكتب ومنتجات من معرض ديارنا للفائزين في المسابقات.

 

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