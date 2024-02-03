هل تطرح البنوك شهادات جديدة بعد رفع سعر الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب

كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، عن إمكانية طرح البنوك شهادات بنسبة فائدة جديدة بعد زيادة البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% قائلا إنه يتوقع طرح شهادات جديدة ولكن ليس بنفس النسبة أو الشروط، ولكن إذا تم طرح شهادات جديدة ستكون لها خصائص معينة ومختلفة عن الشهادات المطروحة في الوقت الحالي.

مرونة قريبة في سعر الصرف في البنوك

وأضاف "جنينة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه بعد توحيد سعر الصرف قد يتم طرح شهادة بنسبة 32 لـ 35% للأفراد المتنازلين عن الدولار في البنك سواء كوديعة أو ما إلى ذلك، وهذه طريقة من الطرق التي قد تستخدم مع المصريين بعد توحيد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يتوقع أن يعيد البنك المركزي آلية المرونة في سعر الصرف من جديد خلال الفترة المقبلة في سعر الدولار في البنوك، وذلك كنوع من أنواع المرونة التي ستعمل عليها مصر في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن نهاية سعر الصرف من 45 لـ 50 جنيه.