عمرو أديب: "هو ليه في ناس بتزعل لما الدولار بينزل؟"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يلاحظ أن بعض الناس تحزن وتغضب حينما تعلم أن هناك انخفاض في سعر الدولار أو هناك أنباء عن انخفاضه وهو أمر غريب بالنسبة له، موضحا أن هناك حالة لدى البعض أن سعر الدولار في السوق الموازية سيصل لأرقام فلكية، وأصبح يحزن حينما يتم الحديث عن سعر الدولار.

عمرو أديب يتحدث عن سعر الدولار

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "بعض الناس بقا عندها حالة أن الدولار هيوصل لأرقام بعيدة في السوق السوداء، وهو بيتنكد عليه خلال الفترة الحالية، واللي بيحصل في مصر هو ماتش شطرنج أو كورة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء".

وتابع عمرو أديب: "خلينا نشوف الفترة الجاية هيتم ملاعبة السوق السوداء ازاي، وهيتم القضاء عليها ازاي، لكن انا بستغرب لما الاقي حد بيزعل لما سعر الدولار بينزل، ولكن خلينا نشوف إيه اللي هيتم خلال الفترة الجاية".