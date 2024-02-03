صحة القليوبية تواصل تنظيم القوافل الطبية بالعبور

واصلت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تنظيم القافلة الطبية مجانية بالحي الثامن بمدينة العبور لليوم الثانى على التوالى.



وقالت الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.



وأضافت استمرار المديرية تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالقليوبية، موضحة أن المبادرة تقدم الخدمة عن طريق فرق ثابتة ومتحركة فى جميع أنحاء المحافظة، فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى.



واشارت إلى أن المبادرة تشمل تقديم خدمات فحص السمعيات، وفحص الأم والجنين، وصحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن الأورام، وفحص الأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سى، وفحص كبار السن.