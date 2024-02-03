انطلاق الأسبوع الأخير بالجزء الثانى من دورة قادة المستقبل غداً بمركز سقارة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غداً، الأحد، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية.

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة، للتعامل بجميع الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدول.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل؛ التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.

وقال إن المحتوى التدريبي للأسبوع الثالث بالدورة سيتناول إدارة التغيير في الشخصية القيادية والمؤسسات ومواجهة مقاومة التغيير، وإدارة الكفاءات واكتشاف المواهب، والتواصل الفعال والذكاء العاطفي، وقياس وتحليل المهارات القيادية، والتنمية المجتمعية والمشاركة والمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة بالتطبيق على برنامج “حياة كريمة”، ومسئوليات ومهام قيادات المحليات في قانون الإدارة المحلية، وملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية وريادة الأعمال، والتخطيط المحلي المتكامل، وإدارة أصول الدولة وصيانتها، كما ستتم مناقشة مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين حول الموضوعات المختلفة.