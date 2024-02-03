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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجمات الأمريكية.. جلسة طارئة للبرلمان العراقي

أرشيفي
أرشيفي

أعلن البرلمان العراقي عزمه عقد جلسة طارئة للوقوف على أسباب تكرار الهجمات الأمريكية.

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقية بيانا بشأن غارات العدوان الأمريكي الغاشم في الأنبار، قالت فيه: “بشكل سافر عدواني يتجدد القصف الأمريكي الغاشم على المقار الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي عبر استهداف جوي طال ليلة أمس مواقع الأبطال المرابطين في قضاء القائم غربي العراق”.

وأضاف البيان: “إذ أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة 36 آخرين، فيما لا يزال البحث جاريا عن جثامين عدد من المفقودين”.

وتابعت الهيئة قائلة: “توزعت حصيلة الغارات الجوية، حيث استشهد داخل المقر الجوال لعمليات الأنبار وكتيبة إسناد اللواء 13 (سبعة شهداء وسبعة جرحى) وأصيب آخر داخل مقر الدعم اللوجستي”.

وشهد موقع المدفعية شهيدا وأربعة جرحى، وموقع مقاتلة الدروع ثلاثة شهداء وعشرة جرحى، وموقع كتيبة الدبابات أربعة جرحى، وموقعان تابعان للواء 45 هو الآخر شهدا 11 جريحا.

كما استشهد في مستشفى عصام البلداوي التابع للطبابة خمسة شهداء.

وأردف البيان: “إن الاستهداف الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية وتعدٍ على أجهزته الأمنية الرسمية، كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم، وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية”.

واختتم الحشد الشعبي بيانه قائلا: “لذلك نؤكد بهذا المقام جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه”.
 

البرلمان العراقي الهجمات الأمريكية هيئة الحشد الشعبي العراقية

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