بوليانسكي: أمريكا تهدد السلم والأمن وطلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي

طالبت البعثة الروسية في مجلس الأمن، اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.



وقال النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي:" لقد طلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتهديدات للسلام والأمن الناجمة عن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".



وأضاف بوليانسكي أن "غيانا التي ترأس المجلس هذا الشهر تخطط لتحديد الاجتماع في الساعة 16.00 بتوقيت نيويورك/منتصف الليل بتوقيت موسكو في 5 فبراير/ شباط".