عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليانسكي: أمريكا تهدد السلم والأمن وطلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي

صدى البلد

طالبت البعثة الروسية في مجلس الأمن، اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.


وقال النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي:" لقد طلبنا للتو اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتهديدات للسلام والأمن الناجمة عن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا".
 

وأضاف بوليانسكي أن "غيانا التي ترأس المجلس هذا الشهر تخطط لتحديد الاجتماع في الساعة 16.00 بتوقيت نيويورك/منتصف الليل بتوقيت موسكو في 5 فبراير/ شباط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة ايداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

محتجون ضد حكومة نتنياهو يطالبون بإجراء انتخابات جديدة

دير شبيجل: وزير الدفاع الألماني يفقد ثقة موظفي الجيش

جيش الاحتلال يحرض أهالي غزة على الثورة ضد حماس

روسيا .. ضرب سبع منصات إطلاق لأنظمة صواريخ اوكرانية

فصائل المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية بطائرات مسيرة شمال سوريا

احتشاد 120 ألفا في برلين للمشاركة بالجولة الأخيرة للاحتجاجات ضد اليمين المتطرف

المالديف: الهند تسحب قواتها من جزرنا بحلول شهر مايو

الحرب على غزة.. جنود الاحتلال تفجر المساجد من أجل متعة الانتقام

ترشيحاتنا

تصريحات نارية من كلوب عن مانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال

5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير .. منها صني وأكسنت RB

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

انهيار جزئي لمبنى قديم في الجمالية

القيادة المركزية الأمريكية: وجهنا ضربات جديدة ضد مسيرات يمنية تستعد للانطلاق

بيان عاجل للجيش الأردني حول حقيقة مشاركته في الضربات على العراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي زيت الفاكهة على بشرتك .. النتيجة تبهرك

طريقة عمل جزر سوتيه صحي ولذيذ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة ايداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ