النشرة الدينية| الإفتاء تحذر من إشاعة الفاحشة وإثارة الفتنة في الدعاية والإعلانات.. حكم تأخير صلاة العشاء إلى 12 ليلا وآخر وقت لها.. اعرف آراء الفقهاء

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

الافتاء تحذر من إشاعة الفاحشة وإثارة الفتنة بهذا الأمر في الدعاية والإعلانات



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