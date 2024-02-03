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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| الإفتاء تحذر من إشاعة الفاحشة وإثارة الفتنة في الدعاية والإعلانات.. حكم تأخير صلاة العشاء إلى 12 ليلا وآخر وقت لها.. اعرف آراء الفقهاء

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

الافتاء تحذر من إشاعة الفاحشة وإثارة الفتنة بهذا الأمر في الدعاية والإعلانات

 حكم تأخير صلاة العشاء إلى 12 ليلا وآخر وقت لها.. اعرف آراء الفقهاء
 

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