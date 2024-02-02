لماذا يأتي الأموات لبعض الناس في الأحلام وخاصة الأحباب؟.. علامات مهمة جدًا

أجاب الشيخ الدكتور يسري عزام شيخ جامع عمرو بن العاص، عن سؤال يتوارد فى أذهان الكثير وهو لماذا يأتي الاموات لبعض الناس فى الاحلام وخاصة الاحباب؟".

ليرد عزام، فى فيديو له موضحًا: أنه يأتي الأموات للاحياء فى المنام تذكيرا وربما تكون رسالة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث(لا يَبْقى بَعدي منَ النُّبوةِ شيءٌ إلَّا المُبشِّراتُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما المُبشِّراتُ؟ قال: الرُّؤيا الصالحةُ، يَراها الرَّجلُ، أو تُرى له.)

وأضاف قائلا: أن الإمام أحمد بن حنبل قيل انه كان يرى النبي فى المنام كل ليلة، والإمام الشافعي حينما مات رأه أحد الطلاب فى المنام فقال له يا إمام ماذا فعل الله بك حاسبونا فـدققوا ثم منوا فاعتقوا هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا.

ويقول الشيخ يسري عزام، أنه هناك كتاب للإمام إبن القيم إسمه “الروح” هذا الكتاب يحكي أسرار عجيبة ورؤى غريبة وحكايات بين الأموات والأحياء، لافتاً الى أن الرؤية الصادقة كما قال النبي “جزءا من 46 جزءا من النبوة” فاحيانا يرى الانسان رؤية لمن مات من اقاربه يوصيه بوصية يبشره ببشارة.

وأشار الى أنه احيانا ينام الانسان ويرى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام أو يرى الصحابة، مثل سيدنا عثمان بن عفان قبل موته رأى النبي ليلة وفاته يقول له "يا عثمان إذا أصبحت فأصبح صائما لأنك ستفطر عندنا".