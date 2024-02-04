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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يجازي نائبي رئيس حي العجوزة في متابعة رفع المخلفات

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بمجازاة نائبي رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء والنظافة ورئيس قطاع النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل عن قطاع أرض اللواء، وذلك لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة على أكمل وجه، الأمر الذي أدى إلى تواجد بؤر لتجمع المخلفات بقطاع أرض اللواء. 

ووجه بالتواجد الميداني على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد أي مخلفات ومتابعة أداء الشركات المسئولة عن الجمع السكني بالقطاع.

وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات  بحى العجوزة لقطاع أرض اللواء  للتقصير في المتابعة لحالة الإشغالات وتواجد التعديات علي الطريق العام بقطاع أرض اللواء، مشدداً على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وارصفة المشاة .

كما قرر المحافظ مجازاة مدير المواقف بأرض اللواء التابع لجهاز النقل الجماعي لعدم التزام مسئولي الموقف بالتواجد لمتابعة انتظام العمل بداخله.

وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة، مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.

كما قرر المحافظ تكليف أحمد إبراهيم فهمي نائباً لرئيس حي إمبابة ومحمود عبد اللطيف محمد حسبو نائباً لرئيس حي العجوزة في اطار خطة المحافظة نحو ضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز وتصعيد القيادات لتحسين سير العمل .

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