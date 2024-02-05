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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة مشروع «الأحوال الشخصية» يكشف تفاصيل القانون الخاص بالمسيحيين

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية

كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن أن مشروع الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين تم الانتهاء منه، وعُرض عليه باعتباره متدخل في المسائل التشريعية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين كان يحكمها لوائح، وليس قوانين، وكل كنيسة يحكمها لوائح شخصية، وهو ما كان ينجم عنه مشاكل متعددة، وبعض الأخوة المسيحيين كانوا يضطرون للخروج من طائفة إلى أخرى؛ لمعالجة الأمور.

تفاصيل عن قانون الأحوال الشخصية 

وأضاف "محمد"، أن بعض المسيحيين كانوا يعانون من قصة اللوائح الشخصية للكنائس، وهو ما عملت الدولة على علاج تلك المشكلة، من خلال إقرار قانون موحد، يحكمه العديد من اللوائح المختلفة. 

وأشار إلى أن القانون الجديد بُذل فيه مجهود كبير واشتركت فيه كل الكنائس، مع وضع حد لكل الأمور، ووضعت مبادئ؛ من أجل أن يكون الجميع تحت مظلة القانون. 

قانون الأحوال الشخصية مشروع الأحوال الشخصية سيد على برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

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