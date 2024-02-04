نشأت الديهي: الشعب المصري مدعو لحضور جنازة السوق السوداء للدولار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلامي الإخواني معتز مطر، يتحدث عن أن سعر الدولار لم ينخفض، وما يحدث هو إصدار شائعات بهدف الحصول على الدولار المتواجد مع الشعب المصري، معقبًا: "هذا الشخص حقير، هذا الشخص طريد، هربان في الخارج، يروح تركيا؛ يطردوه، ويروح لندن؛ يطردوه".

نشأت الديهي: معتز مطر حزين بسبب الدولار

أضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن معتز مطر في حالة حزن شديدة بسبب انخفاض الدولار، معقبًا: "سعر الدولار خلال الفترة السابقة لم يكن حقيقيا، ولكنه مفتعل؛ بسبب المضاربات التي تحدث على الدولار".

وأوضح أن معتز مطر ومحمد ناصر وأسامة جاويش "إفرازات صديدية من جسد الوطن الطاهر النقي، هؤلاء يعملون على تشويه الحالة المزاجية للشعب المصري؛ من خلال إصدار الشائعات على مدار الساعة".

ولفت إلى أن الدولة المصرية دولة شريفة وتحتوي على نبل إنساني، موجهًا حديثه للإخوان: “والله إنكم عديمي الشرف، وأنتم لا تعرفون معنى كلمة الوطن، أرض مصر ستلفظكم، وربنا حافظ مصر، هذه البلد محفوظ في كتب الله، وأنتم إفرازات صديدية من هذا المجتمع الطاهر النقي”.

وواصل أن الشعب المصري مدعو جميعًا لحضور جنازة السوق السوداء للدولار، والدولة المصرية تعمل على تحرير شهادة وفاة السوق السوداء، مثلما نجحت في تحرير شهادة تنظيم جماعة الإخوان.