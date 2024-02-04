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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني بعد انهيار دولار السوق السوداء: «أنا فعلا شاطر في الاقتصاد»

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

عقب الإعلامي يوسف الحسيني، على حملات الانتقاد والسخرية من تصريحاته، حينما طالب المواطنين بأن يُضخوا الدولارات للبنوك؛ خوفا من انخفاض السعر، قائلا: “الناس فضلت ماسكة في التصريحات فترة كبيرة.. بس أنا فعلا شاطر في الاقتصاد وطالع بامتياز”. 

يوسف الحسيني: الدولار انهار في السوق السوداء 

أضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن سعر الدولار كان قد وصل إلى نقطة مخيفة في السوق السوداء، وكان عبارة عن فقاعة، وهو الأمر الذي صرح به كثيرا، وأكد أن رفع السعر نتيجة المضاربات بشكل كبير، ولكن سعر الدولار وصل إلى ذلك الحد بسبب المضاربات. 

وأشار يوسف الحسيني إلى أن سعر الدولار حينما وصل إلى 75 جنيه في السوق السوداء والجميع بدأ يتوقع أن يصل لـ 100 جنيه، واليوم السعر ينخفض إلى ما دون 55 جنيها، ويصل إلى 53 جنيها، وهو ما يعني أن السعر هبط من 20 لـ 22 جنيها، أي حوالي 26%، وهو أمر كان متوقعا بالنسبة له، وأي خبير سيصف ما يحدث بأن “الدولار عبارة عن فقاعة”. 

وأكمل أن فقاعة الدولارر ضُربت، وما زال السعر سينخفض أكثر؛ في ظل المضاربات التي كانت تحدث على الدولار خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن تجار السوق السوداء أوقفوا حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية؛ في ضوء الانهيار الكبير في الأسعار في الوقت الراهن. 

يوسف الحسيني الدولار السوق السوداء برنامج التاسعة سعر الدولار

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