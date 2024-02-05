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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علامات تدل على نقص مياه الردياتير بالسيارات

علامات تدل علي نقص
علامات تدل علي نقص مياه الردياتير بالسيارات

الردياتير الخاص بالسيارات يلعب دورا مهما في الحفاظ على سلامة المحرك، لأنه يمنع حرارة المحرك من الارتفاع ويحافظ عليها عند درجة حرارة معينة، من أجل تقديم أفضل أداء ممكن ، بجانب الحد من المشاكل الميكانيكية المتوقعة.

علامات تدل علي نقص مياه الردياتير بالسيارات 

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مياه الردياتير من أهم عناصر سلامة المحرك، لأنها تعمل أيضا على حماية المحرك من الحرارة الزائدة ومن التآكل، وبالتالي فإن نقص مياه الردياتير يمثل تهديدا خطيرا لأداء وسلامة المحرك.

علامات تدل علي نقص مياه الردياتير بالسيارات 

إضافة إلى أنه عندما تنخفض مياه الردياتير بشكل غير طبيعي، يمكن أن تحدث أضرارا جسيمة على المحرك.

-  علامات تدل على نقص مياه الردياتير بالسيارات :

علامات تدل علي نقص مياه الردياتير بالسيارات 

1- ارتفاع حرارة المحرك :

الردياتير هو المسؤول عن تبريد المحرك، لأنه يعمل على تبديل الحرارة مع الهواء، وذلك يحدث عندما يكون مستوى المياه منخفضا، إضافة إلى انخفاض مستوى المياه يؤدي الي ظهور أضرار جسيمة بالمحرك .

2- تآكل أجزاء المحرك :

علامات تدل علي نقص مياه الردياتير بالسيارات 

في حالة نقص مياه الردياتير يؤدي ذلك الي زيادة التآكل بـ أجزاء المحرك بسبب الحرارة الزائدة، ويتسبب ذلك في تلف الأجزاء المعدنية داخل المحرك .

3- توقف المحرك عن العمل :

في حالة ارتفاع درجة الحرارة الشديد يتوقف المحرك عن العمل فجأة ، وذلك يحدث الكثير من الأضرار بالمحرك ، ويمكن ان يؤدي الي وقوع حوادث .

4- خروج حرارة من المحرك :

علامات تدل علي نقص مياه الردياتير بالسيارات 

نقص مياه الردياتير يؤدي الي تسرب الحرارة الي الأجزاء القريبة بالمحرك ، وذلك من شأنه ان يحدث تشوهات بهيكل السيارة .

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