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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحيل.. طرح البوستر الدعائي لمسلسل ياسمين صبري

بوستر مسلسل رحيل
بوستر مسلسل رحيل

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024 والذى يحمل اسم رحيل.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتن مختلفتين وهو مسلسل مكون من 15 حلقة ومن إخراج إبراهيم فخر.

 

عودة ياسمين صبري

وتعود الفنانة ياسمين صبري لموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “رحيل”، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر. 



مسلسل ياسمين صبري الجديد يقدم من خلال 15 حلقة ويعرض خلال شهر رمضان، بعدما شاركت في رمضان 2020 بمسلسل فرصة تانية. 

 

فيلم أبو نسب

أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

 

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا .

 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

 

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر. 

مسلسل ياسمين صبرى ياسمين صبري موسم رمضان 2024 رحيل

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