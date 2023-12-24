سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن تفاصيل جلستها مع النجم العالمى جونى ديب فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذى انتهى منذ أيام.

وقالت ياسمين صبرى، فى لقاء ببرنامج “عرب وود”: “جوني ديب لذيذ أوي ومتواضع جدا، قعدت أكلمه عن المشكلة بتاعته مع أمبر هيرد وقولتله إحنا بنحبك جدا وإن الحقيقة بتوصل من القلب، ومش أنا بس لكن ملايين من الناس، وإنه أيقونة قبل ما يكون ممثل كإنسان لأن الناس ساعات بتتظلم إنها مش بشر إنها الحاجة المشهورة دي بس، فكنت بكلمه عليه كإنسان وأنا اللي كنت بتكلم أكتر، وقولتله أنا فاهمة هو مر بإيه وكأنه كابوس وصحي منه”.

ياسمين صبرى

وأكدت الفنانة ياسمين صبري، أن دورها في فيلم “أبو نسب” تقوم به لأول مرة، موضحة أنها سعيدة بالعمل مع الفنان محمد عادل إمام، والمخرج رامي إمام.

وقالت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقاء لها على قناة “العربية”، إن التمثيل أمام الفنان ماجد الكدواني، يعتبر شرفا كبيرا لها، وإن الفيلم عائلي، وبه أشياء مميزة.

وأضافت أن الفيلم من بدايته لنهايته، به أشياء مضحكة، وفي نفس الوقت إنساني.

وأوضحت أن الفنان محمد عادل إمام، فنان كبير: "أنا برتاح له، وبعزه جدًا".

وقامت بقطع حديثها بعد توجيه سؤال غير مناسب ومحرج، وظهر على وجه الفنانة ياسمين حالة ارتباك أثناء الحديث عن محمد إمام، وردت على صاحبة السؤال قائلة "إنتي حاسة باللى بتقوليه؟".