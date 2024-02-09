ليس لها علاقة التعويم.. أحمد موسى: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية ولصالح المواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتباراً من الشهر المقبل، تصب لصالح المواطن، نافيًا وجود علاقة لها بالتعويم.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لا في تعويم بكرة أو بعده أو تعويم قريب، وبقول للي بيدوروا على الحكاية دي لازم تهدوا شوية، شويتين تلاتة أربعة".



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتخذ قراراته لصالح المواطن، وليس لاتخاذ قرارات أخرى مرتبطة بتحرير سعر الصرف.



وأكمل أحمد موسى "الناس داخلين على رمضان في ظل أزمة اقتصادية كبيرة وأسعار مرتفعة، وبمنتهى القوة لازم إجراءات من رجل هو مواطن وعارف إن الناس بتشتكي".