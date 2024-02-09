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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: الدولة تولي أهمية للإنتاج المحلي وتحسين حياة المواطن

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

وأكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى"، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك متابعة وحرص من الرئيس السيسي لتحسين حياة المواطن، مضيفا أن الرئيس يعمل باستمرار لصالح المواطنين، كي يكون المواطن في أفضل حال.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الحزمة الاجتماعية تأتي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم العون لهم على المضي قدمًا في هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن القرارات تهدف لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، كما تهدف إلى تحسين أحوال المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس وتحسين أحوال أصحاب المعاشات.

ولفت إلى أن هذه الحزمة ليست الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة، لكنها تأتي ضمن رؤية شاملة للتعامل مع الوضع الحالي.

ونوه بأن الرئيس السيسي وجه بتطبيق القرارات الاجتماعية اعتبارًا من بداية مارس المقبل، مضيفا أن الرئيس وجه بضرورة ضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع والتصدي لأي تلاعب في الأسعار.

وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الدولة تولي أهمية للإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات والتخفيف عن المواطن، مؤكدا أن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن وهذه أولوياته التي يعمل من أجلها.

الرئاسة متحدث الرئاسة المستشار الدكتور أحمد فهمي رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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