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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح "قمر الغجر" .. ميرنا وليد تستكمل مشاهدها في فيلم الورقة التالتة |صور

ميرنا وليد
ميرنا وليد

قررت الفنانة ميرنا وليد استكمال العرض المسرحي "قمر الغجر" الذي يعرض حاليا على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

وكانت ميرنا وليد قررت الإتفاق مع إدارة المسرح برئاسة الفنان أحمد الشافعي ومخرج العرض دكتور عمرو دوارة على أنها سوف تترك العرض المسرحي "قمر الغجر" بعد إتمام 30 ليلة عرض والتي من المقرر أن تنتهي الإثنين القادم ولكن في ظل ضيق الوقت تم عقد إجتماع ضم الفنان أحمد الشافعي رئيس قطاع الفون الشعبية والإستعراضية والمخرج دكتور عمرو دواره والفنانة ميرنا وليد وتم الإتفاق على إستكمال العرض لمدة 15 يوما أخرى.

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مسرحية "قمر الغجر" بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، سيف عبدالرحمن، حسان العربي، فتحي سعد، وفاء السيد، بوسي الهواري، وكوكية أخرى من الممثلين .. إضاءة أبوبكر الشريف الحان وتوزيع أحمد الناصر أشعار سعيد شحاتة استعراضات محمد زينهم تأليف وإخراج دكتور عمرو دواره.


بعدها تنتهي ميرنا وليد من تصوير الجزء المتبقي لها في مسلسل "تعويذة رشيدة" الذي توقف تصويره لإنشغالها بالعرض المسرحي قمر الغجر.

وتدور أحداث العمل حول شخص يدعى "سلطان" يحمل تعويذة وتنتقل تلك التعويذة لجميع الشخصيات داخل العمل.

مسلسل "تعويذة رشيدة" بطولة ميرنا وليد، سميرة عبدالعزيز، راندا البحيري، عمرو رمزي ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج حاتم صلاح الدين.

وتسافر ميرنا وليد إلى العاصمة الفرنسية باريس عقب إنتهائها من تصوير الجزء المتبقي من مسلسل تعويذة رشيدة لتصوير باقي مشاهدها من الفيلم الفرنسي  "الورقة التالتة" وهو الفيلم الذي بدأت ميرنا تصويره خلال العام الماضي ولكن لم يستكمل تصويره بسبب بعض المشاكل التي مر بها الفيلم.

تجسد ميرنا وليد خلال فيلم الورقة التالتة دور قاتلة حيث تدور أحداث العمل حول تدبير جريمة قتل من أجل الصراع على الميراث.

فيلم "الورقة التالتة" من تأليف سارة شولح البطولة من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، ومن تونس فراس الجميلي، ومن سوريا فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، والفيلم من إخراج منى خضري، وإنتاج شركة demo الفرنسية.

أعمال ميرنا وليد مسرحية قمر الغجر الفنانة ميرنا وليد فيلم الورقة التالتة ميرنا وليد تعويذة رشيدة

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