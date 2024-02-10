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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب تواجه أول تخفيض لها من موديز والسبب حربها العدوانية على غزة

الاحتلال
الاحتلال

بسبب حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على غزة، قررت وكالة تصنيف دولية خفض تصنيف الاحتلال في أول تخفيض لتصنيفه السيادي على الإطلاق.


 خفضت وكالة موديز تصنيفه الائتماني، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية  جراء الحرب، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج.

وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل الاحتلالية وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وتم خفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وقالت موديز في بيان "في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حاليا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدا من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف".
وخفّضت موديز  توقّعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبيّة".

 

 

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