اختفاء القمر .. تعرف على سبب عدم ظهوره اليوم

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة ، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق شعبان" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون على موعد اليوم السبت الموافق 10 فبراير مع القمر الجديد (محاق شعبان)، وأن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم حيث انه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا.

الدكتور أشرف تادرس

لا نرى القمر اليوم

وأوضح الدكتور" تادرس" ، أن وجه القمر المضيئ سوف يكون ناحية الشمس، ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض، لذلك لا نرى القمر اليوم، وأن هذا الوقت وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

محاق القمر

يتكون المحاق عندما يتواجد القمر بين الشمس والأرض أثناء دوران القمر حول الأرض، وخلال هذا الطور يظهر القمر بشكل مظلمٍ عند النظر إليه من الأرض، إذ إن الجزء المضيء منه يكون في الجهة الأخرى للقمر البعيدة عن الأرض.

وأشار أستاذ الفلك ، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب، أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ولفت إلى أن أفضل الأيام للرصد الفلكي تكون فى أحلك الليالي أو المعروفة بـ الليالي الليلاء وهي الليالي المظلمة جدًا وهذه الليالي تكون مثالية فى الرصد الفلكي ويفضلها الفلكيون كثيرًا.

وأكمل الدكتور أشرف تادرس إلى أن تلك الليالي هي الثلث الأخيرة من الشهر القمري حيث يشرق القمر كهلال رقيق قبل شروق الشمس نحو الشرق مباشرة، ليلة القمر الجديد نفسه الذي لا يظهر عليه القمر أصلا وأول ثلاث ليالي من الشهر الجديد، عندما يظهر القمر كهلال رقيق مباشرة بعد المغرب نحو الغرب.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ، ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

هلال شعبان 2024

وعلى جانب آخر استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء، أنه قد تحقَّقَ شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وتُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.