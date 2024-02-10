عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختفاء القمر .. تعرف على سبب عدم ظهوره اليوم

اختفاء القمر
اختفاء القمر

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة ، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق شعبان" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون على موعد اليوم السبت الموافق 10 فبراير مع القمر الجديد (محاق شعبان)، وأن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم حيث انه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا.

الدكتور أشرف تادرس

لا نرى القمر اليوم

وأوضح الدكتور" تادرس" ، أن وجه القمر المضيئ سوف يكون ناحية الشمس، ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض، لذلك لا نرى القمر اليوم، وأن هذا الوقت وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

محاق القمر

يتكون المحاق عندما يتواجد القمر بين الشمس والأرض أثناء دوران القمر حول الأرض، وخلال هذا الطور يظهر القمر بشكل مظلمٍ عند النظر إليه من الأرض، إذ إن الجزء المضيء منه يكون في الجهة الأخرى للقمر البعيدة عن الأرض.

وأشار أستاذ الفلك ، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب، أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ولفت إلى أن أفضل الأيام للرصد الفلكي تكون فى أحلك الليالي أو المعروفة بـ الليالي الليلاء وهي الليالي المظلمة جدًا وهذه الليالي تكون مثالية فى الرصد الفلكي ويفضلها الفلكيون كثيرًا.

وأكمل الدكتور أشرف تادرس إلى أن تلك الليالي هي الثلث الأخيرة من الشهر القمري حيث يشرق القمر كهلال رقيق قبل شروق الشمس نحو الشرق مباشرة، ليلة القمر الجديد نفسه الذي لا يظهر عليه القمر أصلا وأول ثلاث ليالي من الشهر الجديد، عندما يظهر القمر كهلال رقيق مباشرة بعد المغرب نحو الغرب.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ، ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

هلال شعبان 2024 

وعلى جانب آخر  استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.      

وأعلنت دار الإفتاء، أنه قد تحقَّقَ شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وتُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

سماء مصر القمر القمر الجديد محاق شعبان وجه القمر المضيئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

ترشيحاتنا

رمضان 2024| تغييرات في عادات استهلاك المصريين.. والحكومة تُبادر بحلول

من ركائز دعم الدولة| أحمد موسي يكشف كواليس شائعة بيع صدى البلد

قطر تدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل يمنع اجتياح الاحتلال لـ رفح

كويكب «بينو» يكشف أسرارًا عن بداية الكون .. ما القصة؟

حكم صيام شهر شعبان.. 11 يوما يستحب صومها وتدخلك الجنة من باب الريان

رئيس الموساد في القاهرة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس الأسبوع المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

لماذا رفض بوريس باسترناك جائزة نوبل ؟ ..تفاصيل تاريخية مدهشة

فيديو

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب .. ماذا يحدث؟

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ