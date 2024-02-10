دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال شعبان مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر شعبان بعد قليل اليوم السبت 10 فبراير، ومن ضمن البلاد التي تستطلع هلال شهر الصيام مصر والمملكة العربية السعودية .

رؤية هلال شعبان

وتحري رؤية هلال شعبان من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، حيث يحمل شهر شعبان النفحات الأولى لحلول شهر رمضان الكريم، فمع بدايته يبدأ العد التنازلي لشهر الصيام، كما أنه يضم إحدى الليالي التي اختصها الله بمزيد من الفضل والبركة ويستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وهى ليلة النصف من شعبان.

شاهد رؤية هلال شعبان في مصر

ويشاهد رؤية هلال شعبان في مصر مع غروب شمس اليوم وبعد مواعيد صلاة المغرب، وتقوم دار الإفتاء المصرية بعملية الرصد للهلال مع غروب الشمس، وعقب استطلاع الهلال وثبوت رؤية هلال شهر شعبان؛ سيتبقى على شهر رمضان المبارك نحو 30 يومًا فقط.

استطلاع هلال شعبان 2024

قال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد سيقوم بـ استطلاع هلال شهر شعبان 2024 من خلال لجان الرصد مُنتشرة في المحافظات المصرية لرصد ورؤية هلال شهر شعبان، اليوم، بالإضافة أيضا إلى استطلاع الهلال، بإضافة ايضآ إلي لجانة المعهد الرئيسة الموجودة داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

هلال شعبان 2024

وأوضح أن اللجنة الرئيسية ستكون في مقر مرصد حلوان وتقوم بالتنسيق بين اللجان المختلفة الموجود في المحافظات المصرية، وتعمل علي رصد رؤية الهلال في حالة عدم وجود ضباب وتوافرت شروط الرصد يتم رصد الهلال من خلالها، وبعد ذلك ينسق المعهد مع دار الإفتاء في إعلان بدء الشهر.

رؤية هلال شهر شعبان 1445هـ

وصرح عبد الهادي، بأن استطلاع هلال شهر شعبان 2024، يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر شعبان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، مشيرا إلى أن الذي يقرر بداية شهر شعبان؛ هو مفتي الجمهورية.

أماكن استطلاع الهلال

أضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، وأن الرصد سيكون بعد غروب الشمس مباشرة، عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وتضم كل لجنة، أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية، ودار الإفتاء، وهيئة المساحة، والمحافظة، ومشايخ من الأوقاف والأزهر، بالمحافظة التي يتم فيها الرصد.

ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شعبان أيضا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، قد أعلن في وقت سابق، عن موعد أول أيام شهر شعبان، وفقا للحسابات الفلكية التي يتم إعدادها داخل المعهد.

هلال شهر شعبان بالدول العربية

ووفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد (هلال شهر شعبان2024) لمدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 - 42 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/2/11م.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء، أنها ستقوم باستطلاع هلال شهر شعبان اليوم السبت ٢٩ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ١٠-٢-٢٠٢٤م.

وأوضحت دار الإفتاء، منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، منوهة بأن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأضافت أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين: الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر.الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.

شهر شعبان

شهر شعبان من الأشهر الفضيلة التي يستعد فيها المسلم لاستقبال شهر رمضان بالصيام والقيام والقرآن والتقرب من الله إقتضاءًا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يصوم فيه أكثر من غيره، فيتسابق المسلمون على أعمال البر، وتجهيز توزيعات وموائد للإفطار الجماعي في رمضان، وهذا الشهر المبارك كان فيه حدث جليل له أثر كبير في الإسلام وهو ليلة النصف من شعبان، هي ليلة تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، تعتبر ليلة إرضاء قلب الرسول محمد والمسلمين أجمعين كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: