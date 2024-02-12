تعليق ناري من عمرو أديب على نوايا نتنياهو في رفح

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن هناك خطر كبير وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن الدول كلها والجرائد العالمية تتحدث عن إن هناك شيء سيحدث في رفح.



وأضاف عمرو أديب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، ان المشكلة عاملها المجنون نتنياهو الذي يرغب في بناء مستقبله على أشلاء المنطقة بالكامل.



وتابع عمرو أديب، أن نتنياهو يفكر في الشعب الفلسطيني زي عفش في الشقة، قالك بعد ما جبناهم الجنوب نهجرهم للشمال أصل حماس هناك… ما أنت كنت بتدور على حماس في الشمال والوسط وملقتهاش، هو يحاول كسب الوقت على حساب الفلسطينيين".



