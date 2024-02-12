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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زيادة شهرية و مكافأة امتحانات مضاعفة.. احسب مرتبات المعلمين 2024 بعد رفعها

زيادة مرتبات المعلمين
زيادة مرتبات المعلمين 2024

زيادة مرتبات المعلمين 2024 تدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل، وذلك بعدما حصلت على موافقة مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، والتي شهدت الموافقة على حزم من قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت بـ قوانين من جانب البرلمان، بعد تقديمها من جانب الحكومة، حيث استهدفت تلك القوانين تخفيف الأعباء المعيشية والتخفيف بنسبة من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة.

زيادة رواتب المعلمين 2024

ويتساءل المعلمون عن تلك الزيادة التي سوف يتقاضونها بداية من شهر مارس المقبل، ضمن قرارات زيادة مرتبات المعلمين 2024، حيث تتضمن رفع الدخول التي يحصلون عليها شهريًا، ضمن حزمة القرارات التي صدرت لصالح موظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري، حيث استهدفت تقاضي الموظفين مرتبات لا يقل حدها الأدنى عن 6000 جنيه وذلك بدلا من 4000 جنيها كانت تمثل قيمة الحد الأدنى للأجور حتى الشهر الجاري.

مجلس النواب

ويستفيد من زيادة مرتبات المعلمين 20224 الخاضعين لأحكام قانون التعليم الصادرن بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني  والأزهر الشريف، حيث أن كل هؤلاء الخاضعين لأحكام تلك القوانين، لهم الحق في تقاضي زيادة المرتبات التي حددها القانون والقرارات الصادرة بتوجيهات من رئاسة الجمهورية.

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قيمة زيادة بدل المعلم بعد الزيادة

وفيما يلي، نرصد زيادة مرتبات المعلمين 2024 بشكل تفصيلي، حيث تشمل زيادة بدل المعلم بالتربية والتعليم الآتي:

كبير معلمين: تحصل الدرجة الوطيفية في مرتبة كبير معلمين على زيادة تقدر بـ 360 جنيها.
معلم خبير: تحصل الدرجة الوطيفية في مرتبة معلم خبير على زيادة تقدر بـ 330 جنيها.
معلم أول (أ): تحصل الدرجة الوطيفية في مرتبة معلم أول أ على زيادة تقدر بـ 250 جنيها.
معلم أول: تحصل الدرجة الوطيفية في مرتبة معلم أول على زيادة تقدر بـ 200 جنيها.
معلم / معلم مساعد: تحصل الدرجة الوطيفية في مرتبة معلم / معلم مساعد على زيادة تقدر بـ 250 جنيها.

حافز أداء شهري إضافي

وفي إطار زيادة مرتبات المعلمين 2024، وفيما يخص حافز أداء شهري إضافي، فتم زيادته هو الآخر بالنسبة للمعلمين بالأزهر الشريف، حيث شمل الآتي:
كبير معلمين: يحصل من برتبة كبير معلمين على حافز شهري إضافي بقمية 580 جنيها
معلم خبير: يحصل من برتبة معلم خبير على حافز شهري إضافي بقمية 590 جنيها
معلم أول أ: يحصل من برتبة معلم أول أ على حافز شهري إضافي بقمية 600 جنيها
معلم أول: يحصل من برتبة معلم أول على حافز شهري إضافي بقمية 630 جنيها
معلم / معلم مساعد: يحصل من برتبة معلم / معلم مساعد على حافز شهري إضافي بقمية 670 جنيها

زيادة حافز إدارة المدارس والمعاهد

وفي إطار زيادة مرتبات المعلمين 2024، فقد نص القانون على زيادة بدل شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد / وكيل مدرسة أو وكيل معهد على حافز شهري مقابل إدارة المدرسة أو المعهد بواقع 500 جنيه إلى 300 جنيه على التوالي، أي أن مدير المدرسة وشيخ المعهد يصحل كل منهما على 500 جنيه، أما وكيل المدرسة أو وكيل المعهد فيحصل كل منهما على 300 جنيه.

زيادة مرتبات المعلمين 2024

مكافأة امتحانات النقل للمعلمين بعد الزيادة

فيما يتعلق بـ مكافأة امتحانات النقل للمعلمين بعد الزيادة، فقد نص القانون على أن تكون كالتالي: يحصل كبير المعلمين على 310 جنيه، ويحصل معلم خبير على 280 جنيه، ويحصل معلم أول أ على 240 جنيه ، ويحصل معلم أول  على 170 جنيه، ويحصل معلم / معلم مساعد على 130 جنيه.

هذا بالنسبة للبدل الخاص بالمعلمين الخاضعين لقانون التعليم، أما بالنسبة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية ويعملون بوزارة التربية والتعليم بالمدارس والإدارات، فيكون بدل مكافأة الامتحانات كالتالي: الدرجة الممتازة 310 جنيه، والدرجة العالية 280 جنيه، ودرجة مدير عام 240 جنيه، والدرجة الأولى 170 جنيه والدرجة الثانية 130 جنيه، والدرجة الثالثة 110 جنيه، والدرجة الرابعة 100 جنيه.

أما فيما يتعلق بموعد التطبيق، فالبنسبة لـ زيادة مرتبات المعملين 2024 والحوافز الشهرية، فتكون بداية من شهر مارس المقبل، أما فيما يخص بدل وحافز مكافأة الامتحانات، فتكون بداية من امتحانات الترم الثاني والأخير للعام الدراسي 2023/2024.

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