عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احسب ضريبة الدخل على مرتبك بعد زيادة الأجور 2024

ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

حزمة قرارات الحماية الاجتماعية من ضمنها رفع حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل، وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يستفيد منها جميع العاملين بالدولة سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع العام والخاص، بنسبة هي الأعلى في تاريخ الإعفاءات الضريبية بعدما سجلت نسبة الزيادة ما معدله 33 % بقيمة 15 ألف جنيه زيادة، إذا قفزت حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، محملة الموازنة العامة للدولة تكلفة إجمالية قدرتها وزارة المالية بنحو 5 مليارات جنيه.

يوسع هذا القرار الذي يمثل حماية اجتماعية أكبر لفئات محدودي الدخل، من دائرة المعفيين من ضريبة الدخل التي ينص عليها قانون ضريبة الدخل، والتي يتم بموجبه استقطاع مباشر من راتب الموظفين، وذلك بنسبة معينة، حسب شريحة الضرائب التي ينتمي إليها كل موظف، والتي تتوقف هي الأخرى على قيمة المرتب الذي يتقاضاه أو الدخل الذي يحصل عليه، حيث تطبق تلك الضريبة على جميع جميع العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص.

ضريبة الدخل والشرائح المعفاة

في التقرير التالي، نستعرض شرائح الضرائب على المرتبات بعد زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه على ضريبة الدخل، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين من كافة الفئات وخاصة فئات محدودي الدخل.

- كل من لا يتخطى دخله السنوي 60 ألف جنيه يعفى من ضريبة الدخل

- فما فوق الـ 60 ألف جنيه دخل سنوي، يؤدي ضريبة الدخل والتي تقسم إلى شرائح، كالتالي:

* الشريحة الأولى تقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي بـ 10% وكذلك الشهري، ويمكن حسابها وفق لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.

* الشريحة الثانية تقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي بـ 20% وكذلك الشهري، ويمكن حسابها وفق لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.

* الشريحة الثالثة تقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي بـ 22.5% وكذلك الشهري، ويمكن حسابها وفق لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.

* الشريحة الرابعة تقدر قيمة الاستقطاع من الدخل السنوي بـ 25% وكذلك الشهري، ويمكن حسابها وفق لقيمة المرتب الشهري أو الدخل السنوي للموظف.

الحكومة تؤكد: لا مساس بضريبة الدخل

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية عن أنه لا فرض لأعباء ضريبية جديدة ضمن استراتيجية الساسة الضريبية لمصر 2024/2030، حيث شدد على أنه لا مساس بضريبة الدخل، كما أشار في تصريحات له إلى أنه زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، وأنه ليست هناك خطوات أخرى تخطوها الحكومة لتغير تلك الوثيقة المشار إليها قبل إجراء حوار مجتمعي.

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

بعد قرارات الرئيس بزيادة المرتبات.. بكري: السيسي يشعر بمعاناة المصريين

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصريحات وزير المالية، أشار خلالها إلى قيمة الإعفاء الضريبي بحد الأدنى بعد زيادته، حيث ذكر أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة.

موعد تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي

وكشف كذلك عن موعد تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث أشار إلى أنه سيكون بداية من شهر مارس المقبل، حيث يتزامن ذلك مع بقية قرارات الحماية الاجتماعية والتي من بينها زيادة المرتبات، سواء التي تشمل الحد الأدنى ليصل إلى 6000 جنيه أو صرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وكذلك زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

وتطبق زيادة حد الإعفاء الضريبي على القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.

ضريبة الدخل الضريبة على الدخل زيادة حد الإعفاء الضريبى زيادة حد الاعفاء الضريبي 2024 زيادة حد الاعفاء الضريبي مصر 2024 الحد الأدنى للأجور زيادة النرتبات زيادة الحد الادنلى للاجور 2024 زيادة المرتبات زيادة الاجور والمرتبات 2024 موعد تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

رسالة غريبة من روي فيتوريا بعد الرحيل عن المنتخب.. مفاجأة

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لتطبيق القرارت الرئاسية بزيادة المرتبات

تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

بعد قرارات الرئيس بزيادة المرتبات.. بكري: السيسي يشعر بمعاناة المصريين

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

الحكومة توافق علي حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل زيادات المرتبات

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

ترشيحاتنا

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

آخر يوم في رجب 2024 بدأ.. الإفتاء توصي بـ4 ركعات تجعل جبرك معجزة

أفضل سعر لشراء الريال السعودي في مصر اليوم السبت 10-2-2024

محمد صبري: حسام حسن شخصية قيادية واختياره لتدريب المنتخب "صائب"

مصحوبة بأمطار.. موجة باردة جديدة تضرب مصر في هذا التوقيت| الطقس اليوم

موسكو: تجميد الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا "لصوصية اقتصادية"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتدفي وصحية| طريقة عمل شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس

عباية ولا فستان... إطلالة إيمي سمير غانم في الأقصر تلفت الأنظار |شاهد

قاصداها.. عروس تهاجم شقيقة زوجها بسبب ولادتها في حفل الزفاف

لسبب غريب.. مسن يحتفظ بالقطط حية في الثلاجة | تفاصيل كاملة

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ