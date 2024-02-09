زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

في قرار استنائي يتخذ للمرة الأولى، يصرف أصحاب المعاشات زيادة المعاشات السنوية في شهر مارس بدلا من شهر يوليو، وفقًا للموعد المحدد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، غير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكرت هذا الموعد 4 أشهر كاملة، انطلاقًا من الإحساس بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعايشه أصحاب المعاشات، وعدم وجود توازن ما بين دخول والقوة الشرائية لهذا الدخل الذي رغم زيادته بشكل متتالي بتوجيهات من الرئيس، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بشكل متسارع تلتهم تلك الزيادة بشكل واضح، ما يدفع القيادة السياسية بين الحين والآخر، لإصدار قرارات استنائية جديدة، من شأنها التخفيف من حدة وآثار الموجات التضخمية التي يمر بها الاقتصاد المصري.

تحمل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات العديد من التفاصيل التي تهم قاعدة عريضة من المواطنين المستفيدين من المعاشات، وليست فقط المتقاعدين، فهناك فئات أخرى غير المتقاعدين يتقاضون معاشًا، وهذه القرارات التي صدرت مؤخرًا تحمل لهم ولذويهم أخبارًا سارًا، لاسيما مع تبكير موعد صرف الزيادة الجديدة بداية من شهر مارس المقبل.

حالات الحصول على زيادة المعاشات مرتين

زيادة المعاشات مارس 2024، بعض الفئات يحصلن عليها مرتين، وليست مرة واحدة، وذلك في حالة واحدة، وفقًا للقانون، وتلك الفئة يستعرضها تقريرنا التالي بالتفصيل، وكيف يمكن الاستفادة منها، وما هي الحالة القانونية التي تسمح بمنح زيادة المعاشات مرتين وليست مرة واحدة للمستفيدين من المعاش؟.

القانون منح الحق لبعض الفئات للجمع بين أكثر من معاش، وذلك في حالات معينة حددها القانون، وتلك الحالات هي التي بإمكانها الحصول على زيادة المعاشات مرتين، وذلك لحصولها على أكثر من معاش، المعاش الأول خاص بهم "المعاش الأصلي" والمعاش الآخر المستحق عن الغير "والد – والدة – زوج – زوجة" لكن ليس جميع من يستحق معاش عن الغير يحصل على زيادتين، فهذا يشترط أن يكون له معاش أصلي إلى جانب المعاش المستحق عن الغير حتى يحصل على زيادتين في المعاش.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

وهنا يأتي التساؤل حول حالات الجمع بين أكثر من معاش؟.. التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون لهم الحق في الحصول على زيادتين ضمن زيادة المعاشات التي تصرف في شهر مارس، والتي جاءت بتوجيهات رئاسية استثنائية، أثلجت صدورهم أصحاب المعاشات الذين كانوا في انتظار هذا القرار الذي يحسن من دخولهم.

ويتم الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، على أن يكمل المعاش بموجب القانون إلى هذا المقدار المنصوص عليه. وتبلغ قيمة الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه، وفق آخر تحديث وقرار تم تطبيقه بداية من شهر يناير 2024.

وتجمع الأرملة بين معاشها "معاش أصلي منتفعة" وبين معاش زوجها، كما يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا أصليًا، كما ينص القانون على أنه يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، أي انه في حال توفي الولدين يستحق عنهم معاشين. كما نص القانون على حالة أخرى وهي أن يجممع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود وفقًا لنص القانون.

وبهذا نكون قد استعرضنا حالات الحصول على زيادة المعاشات مارس 2024 مرتين، في ضوء حالات الجمع بين أكثر من معاش وفقًا لنص القانون، حيث يبدأ تقاضيه بداية من شهر مارس، حيث موعد حصول المستفيدين على معاشاتهم المستحقة، وفقًا للجدول الزمني الذي تضعنه هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومن خلال منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

زيادة المعاشات مارس 2024 (15%)

ومن المنتظر أن يتم زيادة المعاشات مارس 2024 بنسبة 15% وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أعلى نسب زيادة سنوية نص عليها قانون المعاشات، وذلك وفقًا لنص المادة 35 من القانون، الذي أشار إلى زيادة المعاشات بما لا يتخطى 15% وفي حدود حالة التضخم السائدة. وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار أعلى نسبة زيادة مقدرة بالقانون.

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تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات بداية من شهر مارس 2024 تقدر بـ 74 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة في تاريخ أصحاب المعاشات فيما يخص الزيادة الدورية السنوية.

البرلمان ينتظر قانون زيادة المعاشات

وينتظر مجلس النواب المصري ورود قانون زيادة المعاشات من الحكومة من أجل إقراره، حيث يلزم صرف الزيادة وتبكير موعدها، موافقة البرلمان عليه، إضافة إلى تصديق رئيس الجمهورية على القانون المقرر إحالته من المجلس إليه، حيث تأتي تلك الخطوات ضمن الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها في هذا الشأن. كما أنها تأتي على غرار الزيادات التي تصدر كل عام، حيث يتم صدورها بقانون من خلال مجلس النواب.

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موعد صرف زيادة المعاشات 2024

ومن المقرر أن يبدأ صرف زيادة المعاشات 2024، من الشهر المقبل، وفقًا لما تحدده وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات من جدول خاص بصرف المعاشات، حيث أن صرف المعاشات يكون بداية من أول يوم في الشهر والذي يوافق يوم الجمعة "1 مارس" ويتم الصرف من خلال منافذ البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركة فوري وغيرها من المنافذ التي يتم من خلالها صرف المعاشات.