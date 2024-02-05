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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خبر سعيد للمسنين بشأن المعاشات | هل تطبق الزيادة الجديدة قبل رمضان؟

المعاشات
المعاشات

مع اقتراب شهر رمضان 2024 يرتفع معدل البحث عن  موعد زيادة المعاشات 2024، عبر محركات البحث العالمية من قبل مستحقي المعاشات الذين يصل عددهم الـ 11 مليون مواطن؛ حيث يتساءل المواطنون عن حقيقة زيادة المعاشات قبل شهر رمضان.

تفاصيل زيادة معاشات 2024

وتداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بعض الأنباء المتعلقة بـ زيادة المعاشات قبل شهر رمضان 2024 (في شهر مارس)، ولكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تُعلن بشكل رسمي عن أي زيادة في المعاشات قبل شهر رمضان 2024، وبناءً عليه فسيتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بدون أي زيادة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان سابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025.

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ويبدأ أصحاب المعاشات والمستفيدون منها في صرف معاشات شهر مارس 2024، يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية.

وعن تفاصيل زيادة معاشات 2024، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من أول يناير تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

قانون المعاشات للزوجة الأرملة

على جانب آخر يسمح قانون التأمينات والمعاشات للزوجة الأرملة صرف حقها من معاش زوجها المتوفى بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها، فمثلا في حالة وجود زوجة "أرملة" وأبناء فتحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء.

تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات 148 لسنة 2019، على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو سنويًا بحد أقصى 15%، وبناءً عليه فمن المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024 ما لم يصدر أي قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث العام الماضي.

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وكانت التأمينات الاجتماعية أعلنت زيادة المعاشات في شهر أبريل 2023 بنسبة 15%، أي قبل موعد الزيادة الرسمية بـ 3 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتبكير موعد الصرف لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية؛ وبلغت تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات خلال 2023 نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، فيما بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة بلغت 54 مليار جنيه.

وسوف نرصد لكم جدول زيادات المعاشات بعد النسبة الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 1300 جنيها سيصبح المعاش 1495 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 1500 جنيها ستكون 1725 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 1600 جنيها ستكون 1840 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 2000 جنيه ستكون 2300 جنيه.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 2300 جنيه ستكون 2645 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 2600 جنيه ستكون 2990 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 2900 جنيه ستكون 3335 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 3200 جنيه ستكون 3680 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 3500 جنيه ستكون 4025 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 3800 جنيه ستكون 4370 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 4100 جنيه ستكون 4715 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 4400 جنيه ستكون 5060 جنيها.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 4700 جنيه ستكون 5405 جنيهات.

- أصحاب المعاشات من يتقاضون مبلغ 10080 جنيها ستكون 11592 جنيها.

كما نرصد لكم أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024، والتي جاءت كالتالي:

- البنوك العاملة في مصر.

- منافذ شركات فوري.

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

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