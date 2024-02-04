تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيراً خاصة بكبار السن وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد ، كما عملت الحكومة على رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في عام 2023، من خلال حزمتي تحسين الأجور في إبريل وأكتوبر ، والذي يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة، وذلك على الرغم مما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، إلى جانب زيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفه، وفقًا لبيان صادر عن وزير المالية الدكتور محمد معيط.

تغيير في سن المعاش

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب محمد السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من سن 55 إلى 60 سنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.

وأوضح النائب محمد جبريل، أن هناك تضرر واقع على عدد كبير من العاملين بالمحاجر بسبب خروجهم علي المعاش عند سن 55، رغم أن الخروج للمعاش عن سن 60 سنة نتيجة إصابتهم بالتحجر على الرئة أو الإصابة السمعية، قائلا:" مع دخول المعدات والآلات الحديثة أصبح هناك عدم وجود اي إصابات تستدعي خروجهم علي سن 55 سنة.

ومن جانبه تساءل النائب محمد مصطفى السلاب: هل الهيئة لها الحق في استخدام قانون دون قانون آخر؟.

وتابع النائب محمد جبريل: هناك مواقع كثيرة للعمل بالمحاجر ولم يتأثرو صحيا بالعمل حتي يتم خروجهم للمعاش، مطالبا بتعديل القانون والنص على الخروج للمعاش في سن الـ60.

ومن جهته أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن القانون ملزم بالخروج للمعاش بعد سن الخمسين في الأعمال الصعبة، وتدخل النائب محمد مصطفى السلاب، قائلا: هل يتم إنهاء خدمة العامل أم يتم نقله لوظيفة إدارية أخرى؟.

وأوضح ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء، نص على أن الأعمال الصعبة والخطرة حتى سن 55 قائلا: ليس لدينا أي مشكلة حتى لو هناك مدة 15سنة، واشترط ممثل التأمينات، موافقة وزارة العمل والجهات المعنية، قائلا: خاطبنا وزارة العمل أكثر من مرة، وآخرها في شهر أغسطس الماضي، ولم يتم الرد.

ويشار إلى أنه كان قد وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش ؛

رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر ، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها قانون التأمينات والمعاشات الجديد أن تتضمن مدة الإشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات والمعاشات على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

وفيما يخص زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون التأمينات والمعاشات :

تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

أما عن المستحقين للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات:

الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

ماذا سيحدث في يوليو 2024؟

يشار إلى أنه بدأ صرف معاشات شهر فبراير 2024 الخميس، 1 فبراير، لتنتهي بذلك في 6 فبراير2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسط تزايد معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات (يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن)، عن جدول وأماكن الصرف والزيادة الجديدة للمعاشات.

ويمكن للمواطنين صرف معاشات شهر فبراير 2024، من خلال الأماكن التي وفرتها هيئة التأمينات الاجتماعية لهم والتي جاءت كالتالي:

منافذ البريد المصري.

فروع البنوك.

منافذ شركة فوري.

من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

أما عن جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024:

يصرف أصحاب المعاشات الحاصلين على أكثر من 1000 جنيه، يومي 1 و2 فبراير 2024.

يصرف أصحاب المعاشات الحاصلين على معاش أكثر من 2000 جنيه، يومي 3 و4 فبراير 2024.

يصرف أصحاب المعاشات الحاصلين على معاشات أكثر من 3000 جنيه يومي 5 و6 فبراير 2024.

كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن كل ما يخص المعاشات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2024، على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، وبناءً عليه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024.