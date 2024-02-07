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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

15% بـ74 مليار جنيه .. تعرف على موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

المعاشات
المعاشات

توجه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته للحماية الإجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات.

تكلفة الزيادة في المعاشات التأمينية في 2024 يبلغ 66 مليار جنيه


وأضاف جمال عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في عام 2014 كان يتم صرف 86.5 مليار جنيه للمعاشات ، وفي عام 2023 كان يتم صرف 380 مليار جنيه للمعاشات.


وأشار جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي إلى، أن تكلفة الزيادة في المعاشات التأمينية في 2024 يبلغ 66 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سوف يتم صرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس .


ولفت جمال عوض إلى، أن هناك 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه، مضيفاً أن الرئيس السيسي ينحاز دائماً للمواطن المنح لأصحاب المعاشات.

تأمين الاجتماعي رئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المعاشات الأولى بالرعاية أحمد موسى

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