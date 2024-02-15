الدعوة عامة..الدكتورة رانيا يحيى تحيى حفل عيد الحب في بيت السحيمي اليوم

تحيي الفنانة الدكتورة رانيا يحيي حفل عيد الحب، اليوم، ببيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، ودعا الفنان بلال الشيخ مدير القصر فراشة الفلوت لتلتقي بجمهورها من خلال هذا الحفل المقام اليوم الخميس ١٥ فبراير الساعة الثامنة مساء، والدعوة عامة ليجتمع الجمهور علي نغمات آلة الفلوت وفي عبق التاريخ وهـا المكان الاثري العريق.

يشارك رانيا في الحفل الدتور تامر بدران علي البيز جيتار والدتور شريف صلاح علي البيانو والدكتور هاني زين علي الات الإيقاع والفنان راجي كمال علي القانون والفنان شريف عزت علي الطبلة والفنان سيف هيثم علي الجيمبي.

كما تستضيف رانيا موهبتين موسيقيتين الشابة السوبرانو نور اشرف وعازف الساكس والترومبيت زياد الرفاعي، وسوف تقدم رانيا باقة من اجمل أغنيات الحب من الالحان العذبة والمعبرة عن الحب والعشق والتي نسجت أرق المشاعر في وجدان المصريين والعرب وكذلك عدد من الأغنيات العالمية الغربية التي تغوص في معاني الحب بالحانها التي تداعب قلوب المستمعين.

عميد المعهد العالي للنقد الفني باكاديمية الفنون

يذكر أن رانيا يحيي هي عميد المعهد العالي للنقد الفني باكاديمية الفنون، وعضو المجلس القومي للمرآة والحاصلة علي جائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام ٢٠٢٣ ولها باع كبير في العمل الثقافي وكرمت في العديد من المحافل والموتمرات والمهرجانات الدولية في مصر وخارجها.