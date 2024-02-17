أغرب أنواع المشروبات في العالم يثير ضجة .. لن تتوقع مما يتكون

أثارت مقهى في قانتشو بمقاطعة جيانشي الصينية الكثير من الجدل وذلك لـ ابتكارها مشروب غريب يجمع بين اللاتيه المثلج بالطريقة التقليدية مع الفلفل الحار المجفف وبعض من مسحوق الفلفل.



وقد أطلق Jingshi Coffee وهو مشروب " لاتيه الثلج الساخن" الشهير وذلك في ديسمبر، وذلك تقديرًا للمطبخ الناري الشهير وذلك بمقاطعة جيانشي، وقد حقق المشروب رواجا كبيرًا ويقوم المقهي ببيعه بمعدل 300 كوب يوميًا.



وقد ظهرت العديد من مقاطع الفيديو الرائجة وذلك عبر تطبيق التيك توك، وهو يصب اللاتيه في العديد من الأكواب البلاستيكية وذلك قبل غمرها بالفلفل الحارالمجفف والقيام بتزيين الكوب بمسحوق الفلفل



ومن المعروف أن سكان مقاطعة جيانشي يميلون إلى تناول الأطعمة الأكثر سخونة ولكن في المقابل لا يزال هناك العديد من السكان لا يجرؤون على تجربة هذا المشروب

وتبلغ تكلفة المشروب المثلج الجديد 2.80 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يصبح عنصرًا أساسيًا في قائمة قهوة جينجشي.