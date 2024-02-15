مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

أثار مقطع فيديو لضابط يرتدي زي دب عاشق الكثير من الجدل وذلك عبر مواقع التواصل الأجتماعي فقد وثق المقطع للقبض على أحدهم وذلك بحيلة خادعة في عيد الحب.

فقد ظهر أحد الضباط في المقطع وهو مرتديًا زي الدب الكامل، وقد توجه إلى شقة امرأة يعتقد أنها من أحدى تجار المخدرات وذلك في العاصمة ليما.

وقد ظهر الضابط عبر المقطع ويقوم يالركوع على ركبة واحدة، ويمسك بالوناً وذلك على شكل قلب وعلبة من الشوكولاتة وذلك في إشارة واضحة إلى الحب، وقد ظهر وهو يجثو على ركبة واحدة ويحمل لافتة مكتوب عليها بالإسبانية "أنت سبب ابتسامتي" .

إلا أنه قد قام فجأة ، بوضعها في الأصفاد وقد هرع ضباط آخرون وذلك من مكافحة المخدرات وذلك بملابس مدنية وذلك للمساعدة في الاعتقال ويُظهر الفيديو أيضا اعتقال لأمرأتين على الأقل من المشتبه بهم.