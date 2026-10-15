إسلام إبراهيم لـ«صدى البلد»: سعيد بتكريمي في مهرجان جيلنا.. وأتمنى الاستمرار في التمثيل حتى آخر يوم في حياتي |فيديو

تحدث الفنان إسلام إبراهيم، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن سعادته بتكريمه في مهرجان جيلنا في المركز الكاثوليكي المصري للسينما، معربًا عن تقديره للدور الذي يقدمه المهرجان في دعم الشباب وتشجيع المواهب الفنية و أضاف أنه بينصح الشباب بتقديم المسرح.

كما كشف عن كواليس تجربته في مسلسل «فن الحرب» الذي عُرض خلال موسم رمضان 2026، وردود فعل الجمهور على شخصية «سيد»، إلى جانب حديثه عن بداياته من خلال برنامج «snl بالعربي»، وتجربته في تقديم الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفن كان حلم طفولته الذي يتمنى أن يظل متمسكًا به طوال حياته.

أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان جيلنا في المركز الكاثوليكي المصري للسينما، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل له قيمة خاصة، لا سيما في ظل تقديره للمهرجان والقائمين عليه، ودورهم في الاحتفاء بالفنانين وتشجيع التجارب الفنية المختلفة.

وقال إسلام إبراهيم، خلال لقائه الخاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يشعر بسعادة كبيرة بهذا التكريم، موجهًا الشكر إلى المركز الكاثوليكي والأب بطرس دانيال على هذا التقدير، مشيرًا إلى أن المهرجان يتمتع بمصداقية كبيرة، ويحرص على دعم الشباب ومنحهم مساحة لإثبات قدراتهم وإظهار مواهبهم.

وأضاف أن ما يميز مهرجان المركز الكاثوليكي هو اهتمامه بالجانب الإنساني والفني، وحرصه على تقدير الجهود المبذولة في الأعمال المختلفة، وهو ما يجعله مناسبة مهمة بالنسبة للفنانين، وفرصة لتشجيع المواهب الجديدة على مواصلة العمل والاجتهاد من أجل تحقيق أحلامهم.

إسلام إبراهيم يوجه نصيحة للشباب بشأن المسرح

وعن النصيحة التي يوجهها إلى الشباب في بداية مشوارهم الفني، شدد إسلام إبراهيم على أهمية المسرح بالنسبة لكل من يرغب في احتراف التمثيل، داعيًا المواهب الشابة إلى الاهتمام بالتجربة المسرحية، لما تمنحه للفنان من خبرات ومهارات تساعده على تطوير أدواته والارتقاء بأدائه.

وأوضح أن الوقوف على خشبة المسرح يمثل تجربة مهمة في تكوين الممثل، إذ تمنحه فرصة للتعامل المباشر مع الجمهور، وتساعده على اكتساب الثقة والتدرب على الأداء والتعبير، فضلًا عن تنمية قدرته على فهم الشخصية وتقديمها بصورة أكثر إقناعًا.

وأكد أن المسرح يستحق اهتمامًا أكبر من الشباب الراغبين في دخول عالم الفن، معتبرًا أن التجربة المسرحية يمكن أن تكون خطوة أساسية في بناء شخصية الممثل وصقل موهبته، إلى جانب ما توفره من فرصة للتعلم المستمر واكتساب الخبرة العملية.

وتأتي هذه النصيحة في إطار حرص إسلام إبراهيم على تشجيع الأجيال الجديدة على خوض التجارب الفنية المختلفة، وعدم الاكتفاء بالبحث عن فرص الظهور السريع، بل العمل على تطوير الموهبة واكتساب الخبرات التي تساعدهم على الاستمرار والتميز في المجال الفني.

إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل تجربته في مسلسل «فن الحرب»

وتطرق الفنان إسلام إبراهيم، خلال حديثه، إلى تجربته في مسلسل «فن الحرب»، الذي شارك في بطولته خلال موسم دراما رمضان 2026، مؤكدًا أن العمل كان من التجارب المميزة بالنسبة إليه، سواء على مستوى طبيعة المشاركة أو التعاون مع فريق العمل.

وأعرب عن سعادته بالعمل مع النجم يوسف الشريف، مشيدًا بالتجربة التي جمعته به، إلى جانب تعاونه مع مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين في المسلسل، موضحًا أن العمل وسط هذه الكوكبة من النجوم كان تجربة مهمة أضافت إليه الكثير على المستوى الفني.

وأشار إبراهيم إلى أن أجواء التعاون بين فريق العمل كانت من العناصر التي أسهمت في تميّز التجربة بالنسبة إليه، معربًا عن تقديره لجميع المشاركين في المسلسل، الذين قدموا جهودًا مختلفة من أجل خروج العمل بالشكل الذي ظهر به أمام الجمهور.

وشكل مسلسل «فن الحرب» محطة مهمة في مشوار إسلام إبراهيم، خاصة مع تفاعل الجمهور مع الشخصية التي قدمها خلال الأحداث، وهو ما انعكس على شعوره تجاه التجربة، وجعله أكثر سعادة بما حققه الدور من صدى لدى المشاهدين.

ردود فعل الجمهور على شخصية «سيد» أسعدت إسلام إبراهيم

وعن ردود الفعل التي تلقاها بعد عرض مسلسل «فن الحرب»، أكد إسلام إبراهيم أن تفاعل الجمهور مع شخصية «سيد» التي جسدها ضمن أحداث العمل أسعده كثيرًا، مشيرًا إلى أن استقبال المشاهدين للدور كان من أبرز الأمور الإيجابية التي خرج بها من التجربة.

وأوضح أن تفاعل الجمهور مع الشخصية يمثل قيمة كبيرة بالنسبة للفنان، خاصة عندما يشعر بأن الدور وصل إلى المشاهدين ونجح في جذب انتباههم، لافتًا إلى أن ردود الفعل تمنحه شعورًا بالرضا عن الجهد الذي بذله خلال التحضير والتصوير.

ويحرص إسلام إبراهيم على تقديم شخصيات متنوعة تتيح له استكشاف مساحات مختلفة من الأداء التمثيلي، وهو ما يمنحه فرصة لتطوير أدواته الفنية والابتعاد عن تكرار الأدوار، بما يساعده على الحفاظ على حضوره لدى الجمهور.

وتعد شخصية «سيد» من التجارب التي يعتز بها الفنان، في ظل السعادة التي عبر عنها تجاه ردود الفعل التي تلقاها، مؤكدًا أهمية التواصل مع الجمهور ومعرفة انطباعاته عن الشخصيات التي يقدمها على الشاشة.

Snl بالعربي».. البداية التي لا يزال الجمهور يتذكرها

كما تحدث إسلام إبراهيم عن تجربته في برنامج «snl بالعربي»، الذي يمثل إحدى المحطات المهمة في بداياته، مؤكدًا سعادته باستمرار ارتباط الجمهور بالبرنامج حتى الآن، وحرص عدد من المشاهدين على متابعته ومشاهدته رغم مرور الوقت.

وأشار إلى أن البرنامج كان بمثابة البداية بالنسبة إليه، وأنه يشعر بالامتنان لأن التجربة لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، وتحظى باهتمامهم حتى اليوم، معتبرًا أن استمرار مشاهدة العمل يعكس مدى ارتباط المشاهدين بالمحتوى الذي قدمه.

وأضاف أن بقاء البرنامج في ذاكرة الجمهور يمثل أمرًا يسعده، خاصة أن الأعمال التي تحقق تواصلًا مستمرًا مع المشاهدين تترك أثرًا يتجاوز فترة عرضها الأولى، وهو ما يمنح الفنان شعورًا بأن تجربته استطاعت الوصول إلى الناس والاستمرار في وجدانهم.

وتعكس هذه المحطة جانبًا من رحلة إسلام إبراهيم الفنية، التي شهدت انتقاله بين أكثر من تجربة، وصولًا إلى مشاركاته في الأعمال الدرامية التلفزيونية، حيث استطاع أن يكوّن حضورًا خاصًا لدى الجمهور من خلال تنوع الأدوار التي يقدمها.

أسلام إبراهيم يتحدث عن فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي

وعن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة «تيك توك»، أوضح إسلام إبراهيم أنه يتعامل مع تقديم الفيديوهات باعتبارها تجربة مسلية، تمنحه فرصة للتواصل مع الجمهور خارج إطار الأعمال الفنية التقليدية.

وأكد أن الأمر بالنسبة إليه يشبه لعبة ممتعة، خاصة مع تفاعل المتابعين وطلبهم منه تقديم المزيد من الفيديوهات، مشيرًا إلى أنه يحرص على الاستجابة لما يطلبه الجمهور منه عندما تكون لديه القدرة على تقديم محتوى يلقى قبولًا لديهم.

وأضاف أن تفاعل الجمهور يمثل عاملًا مهمًا في تشجيعه على الاستمرار في تقديم هذه الفيديوهات، لافتًا إلى أنه يسعى إلى تقديم ما يستطيع من محتوى يستمتع به المتابعون، ويمنحهم مساحة من الترفيه والتواصل معه بصورة مختلفة عن ظهوره في المسلسلات والبرامج.

ويأتي هذا النشاط ضمن أشكال التواصل التي أصبحت تتيح للفنانين الاقتراب من جمهورهم بصورة مباشرة، بعيدًا عن انتظار عرض الأعمال الجديدة، إذ توفر منصات التواصل الاجتماعي فرصة لمشاركة لحظات متنوعة والتفاعل مع تعليقات المتابعين واهتماماتهم.

وبالنسبة إلى إسلام إبراهيم، فإن هذه التجربة لا تنفصل عن رغبته في تقديم محتوى يحظى بقبول الجمهور، مؤكدًا أن ما يهمه هو تقديم ما يسعد متابعيه ويستجيب لتفاعلهم، في إطار من البساطة والعفوية.

الفن حلم الطفولة.. وإسلام إبراهيم: أتمنى الاستمرار في التمثيل حتى آخر يوم في حياتي



وفي حديثه عن علاقته بالفن، كشف إسلام إبراهيم أن التمثيل كان حلم طفولته، مؤكدًا أن هذا الحلم لا يزال حاضرًا معه حتى الآن، وأنه يتمنى مواصلة العمل في المجال الفني والاستمرار في تقديم الأدوار طوال حياته.

وقال إنه يحلم بأن يظل ممثلًا حتى آخر يوم في عمره، في تعبير عن مدى ارتباطه بالمهنة التي اختارها لنفسه، وتمسكه بالشغف الذي رافقه منذ سنواته الأولى.

وتعكس هذه الكلمات حالة من التعلق بالفن باعتباره أكثر من مجرد مهنة، إذ يمثل بالنسبة إليه حلمًا قديمًا يسعى إلى تحقيقه وتطويره باستمرار، من خلال خوض تجارب جديدة والعمل على تقديم شخصيات مختلفة تمنحه فرصًا أوسع للتعبير عن قدراته.

ويواصل إسلام إبراهيم مسيرته الفنية عبر مشاركاته في الأعمال الدرامية، بالتوازي مع حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مستفيدًا من تنوع التجارب التي خاضها منذ بداياته، ومن التفاعل الذي يحظى به لدى الجمهور في محطات مختلفة من مشواره.

ويبدو أن الفنان يضع الاستمرار والتطور في مقدمة أولوياته، سواء من خلال اختياراته الفنية أو حرصه على التواصل مع جمهوره، معربًا عن أمله في أن تظل علاقته بالتمثيل قائمة طوال حياته، وأن يتمكن من تقديم المزيد من الأدوار التي تترك أثرًا لدى المشاهدين.

إسلام إبراهيم يواصل تنويع تجاربه الفنية

ويكشف حديث إسلام إبراهيم عن مجموعة من المحطات التي شكلت ملامح رحلته الفنية، بداية من تجربته في برنامج «snl بالعربي»، مرورًا بمشاركاته الدرامية، وصولًا إلى حضوره عبر المنصات الرقمية، في مسيرة يسعى من خلالها إلى تقديم أشكال متنوعة من المحتوى والتواصل مع الجمهور.

كما يعكس تقديره لتكريم المركز الكاثوليكي المصري للسينما اهتمامه بالقيمة المعنوية للتقدير الفني، خاصة عندما يأتي من مهرجان يحرص، بحسب وصفه، على دعم الشباب والاحتفاء بالمواهب.

وبين سعادته بتجربة «فن الحرب» وتفاعل الجمهور مع شخصية «سيد»، واعتزازه بالبدايات التي لا يزال المشاهدون يتذكرونها، يواصل إسلام إبراهيم العمل على تطوير مشواره، متمسكًا بحلمه القديم في التمثيل، ومؤكدًا أن رغبته الأساسية تتمثل في الاستمرار في تقديم الفن طوال حياته.



