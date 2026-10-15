افتتاح معرض «أكتوبر في عيون جامعة المنصورة» احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معرض «أكتوبر في عيون جامعة المنصورة»، الذي نظمته الجامعة احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار «53 عامًا من العزة والفخر.. جسر بين التاريخ والحاضر والمستقبل»، بمشاركة 18 كلية والإدارة العامة لرعاية الطلاب، من خلال إدارات النشاط الفني والثقافي والعلمي والرياضي، إلى جانب مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة.

حضر الافتتاح الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، والربان عمر عز الدين أحد أبطال عملية المدمرة إيلات وضيف الندوة، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، والعقيد طيار وائل لاشين رئيس أركان قاعدة المنصورة الجوية، والدكتور محمد البيومي، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور حسن عتمان، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد سويلم البسيوني، نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء الكليات، والأستاذ سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد الطنطاوي أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والعقيد أحمد الشنهاب مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، وفضيلة الشيخ السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ونيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، والقمص ساروفيم وديع، وكيل المطرانية، والدكتور محمد صبري سرايا المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والمقدم محمود سعد حسن، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتورة مريم ويصا مدير مركز رعاية المبتكرين والنوابغ، أحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، ومديري إدارات رعاية الطلاب بالجامعة والكليات، ومنسقي الأنشطة الطلابية، واتحاد الطلاب، والطلاب المشاركين في المعرض.

وتفقد محافظ الدقهلية ورئيس الجامعة أجنحة المعرض، التي قدمت رؤى متنوعة لأحداث الحرب من خلال الأعمال الفنية والتشكيلية، والوثائق التاريخية، والمجسمات العسكرية، والمشروعات الابتكارية، بما يعكس إبداع الطلاب وتنوع تخصصاتهم.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وشاهدًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات بالإرادة والتخطيط والعلم والعمل.

وأضاف أن المعرض يجمع بين التوثيق التاريخي والإبداع الفني والابتكار العلمي، ويتيح للكليات تقديم رؤيتها لأحداث الحرب وفقًا لطبيعة تخصصاتها، بما يدعم مواهب الطلاب، ويربط المعرفة بالتاريخ والتجارب الوطنية.

واعرب محافظ الدقهلية، عن تقديره للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، مشيدًا بتميز طلاب كليات الجامعة وإبداعاتهم الفنية والتشكيلية والوثائقية، التي جسدت ملاحم حرب أكتوبر المجيدة وبطولات القوات المسلحة المصرية.

وأكد المحافظ أن المعرض يوثق ذكرى النصر من خلال أعمال تعكس اعتزاز الطلاب بتاريخ وطنهم، وتسهم في ربط الماضي بالحاضر، واستلهام روح أكتوبر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة واستحضار ذكرى انتصار معركة المنصورة الجوية يعززان قيم التضحية والعمل الجاد، مؤكدًا أهمية التسلح بالعلم والمعرفة، والحفاظ على التميز والتفوق في مختلف المجالات، لمواصلة مسيرة التقدم.

وشهد المعرض مشاركات متنوعة من كليات الجامعة؛ حيث تناولت كليتا الطب والتمريض دور الأطقم الطبية في علاج المصابين ودعم الجبهة خلال الحرب، فيما استعرضت كلية الطب البيطري إسهاماتها في دعم المجهود الحربي ومراجعة الجوانب المتعلقة بتغذية الجنود، وقدمت كلية الصيدلة أعمالًا عن دور الدواء والعلاج، إلى جانب مجسم متكامل لشبه جزيرة سيناء.

وضمت المشاركات لوحات وأعمالًا فنية من كليات طب الأسنان والفنون الجميلة والتربية النوعية، التي قدمت أيضًا عروضًا موسيقية، فيما عرضت كليتا التربية والحقوق وثائق تاريخية عن الحرب، وسلطت كلية الحقوق الضوء على عدد من أبنائها ممن شاركوا فيها. كما قدمت كلية الآداب مجسمات للدبابات والأسلحة.

واستعرضت كلية التجارة أعمالًا فنية ومطبوعات طلابية عن الحروب، بينما تناولت كلية الزراعة سيناء وجهود استصلاح الأراضي والتنمية في الجمهورية الجديدة.

وقدمت كلية التربية الرياضية عرضًا للفنون القتالية بمشاركة الأطفال المتدربين، فيما شاركت طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بعرض بلغة الإشارة، إلى جانب أعمال فنية متنوعة.

وشاركت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بأعمال متنوعة؛ حيث قدم النشاط الفني معالجة كاريكاتيرية للفنان صلاح جاهين تناولت مراحل حرب أكتوبر، وعرض النشاط الثقافي مجلات حائط ومواد وثائقية عن الحرب، فيما قدم النشاط العلمي مشروعات ابتكارية من تنفيذ الطلاب، وقدم النشاط الرياضي عرضًا للكاراتيه بالتعاون مع نادي جامعة المنصورة الرياضي.

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