ميمي جمال دخلت العمليات.. اعرف كيفية حماية كبار السن من إصابتها

تعرضت الفنانة ميمي جمال لحادث أدى لكسر في مفصل الحوض وتعرضت لمضاعفات شديدة مما أدى إلى نقلها للمستشفى ودخول غرفة الجراحة.

وأجرت الفنانة ميمي جمال عملية جراحية فور إصابتها وهى الان في التعافي من كسر مفصل الحوض.

وتعد الكسور من المشكلات الشائعة خاصة بين كبار السن فكيف يمكن الوقاية منها.

نعرض لكم طرق الوقاية من كسور العظام وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك

الوقاية من الكسور لدى كبار السن

تعد الكسور، وخاصة كسر الورك أو العمود الفقري أو الرسغ، من أبرز المخاطر الصحية التي تهدد استقلالية كبار السن وجودة حياتهم وغالباً ما تنتج هذه الإصابات عن هشاشة العظام التي تضعف البنية الداخلية للعظام مع تقدم العمر، مما يجعلها أكثر عرضة للكسر حتى مع التعرض لصدمات بسيطة مثل التعثر أو السقوط ولحسن الحظ، هناك العديد من الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لتقوية العظام وتقليل احتمالية السقوط:

بناء قوة العظام والحفاظ عليها والحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د

يُعد الكالسيوم عنصراً أساسياً لبناء عظام قوية، بينما يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم بكفاءة ويمكن الحصول عليهما من منتجات الألبان، والخضروات الورقية الداكنة، والمصادر المدعمة، بالإضافة إلى التعرض المعتدل لأشعة الشمس أو تناول المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تساعد تمارين تحمل الوزن (مثل المشي، وصعود السحر، والتجول الخفيف) وتمارين المقاومة (مثل رفع الأوزان الخفيفة أو استخدام أشرطة المقاومة) في تحفيز خلايا العظام على النمو وزيادة كثافتها، فضلاً عن تحسين التوازن والمرونة.

الوقاية من السقوط

تحدث غالبية الكسور لدى كبار السن نتيجة السقوط المفاجئ، ويمكن الحد من هذه المخاطر عبر الإجراءات التالية:

تعديل بيئة المنزل

إزالة السجاد الصغير الانزلاقي أو تثبيته جيداً بشريط لاصق.

ضمان إضاءة كافية في جميع ممرات المنزل والغرف، وخاصة الدرج ودورات المياه.

تركيب مقابض أمان في الحمام وبجوار حوض الاستحمام والمرحاض.

إبعاد الأسلاك الكهربائية والأثاث الزائد عن مسارات الحركة.

إجراء فحص دوري للنظر والأذن

تؤثر مشكلات الإبصار والاتزان بشكل مباشر على قدرة الشخص على تفادي العوائق، لذا يجب فحص العينين بانتظام وتحديث النظارات الطبية عند الحاجة.

مراجعة الأدوية بانتظام

تتسبب بعض الأدوية (مثل مهدئات الأعصاب، وأدوية ضغط الدم التي تسبب الدوخة، ومنومات النوم) في الشعور بالدوار أو فقدان الاتزان. يجب مناقشة الأدوية بانتظام مع الطبيب أو الصيدلي لتقليل هذه الآثار الجانبية.

الفحص الطبي المبكر

فحص كثافة العظام ويُنصح بإجراء فحص قياس كثافة العظام بانتظام للنساء فوق سن 65 عاماً والرجال فوق سن 70 عاماً، أو لمن لديهم عوامل خطورة أخرى، للكشف المبكر عن هشاشة العظام وبدء العلاج المناسب قبل حدوث الكسور.