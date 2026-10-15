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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 21 فلسطينيا

21 معتقلا فلسطينيا
21 معتقلا فلسطينيا
أ ش أ

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الخميس/، أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلافلسطينيا، بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد.

وفي السياق، ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن مستعمرين هاجموا، اليوم ، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين ونكلوا بهم وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر شمال الخليل، ومركبة في مسافر يطا جنوبا.

وذكر الناشط محمد عوض لـ "وفا"، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن محمد العلامي في منطقة "وادي الشيخ" في بيت أمر، واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتحتجز المواطن العلامي وتنكل به.

كما أطلقت تلك القوات قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل الفلسطينيين، ما أدى الى اشتعال النار واحتراق جزء من منزل المواطن عودة العلامي، حيث تمكن الأهالي من السيطرة على النيران قبل أن تنتقل الى باقي أجزاء المنزل.

وفي مسافر يطا جنوبا، هاجم مستوطنون من البؤرة الاستعمارية التي أقيمت على أراضي المواطنين في وادي الرخيم، منزل المواطن محمود الدغامين في منطقة وادي اجحيش وأحرقوا مركبته.

وفي بلدة صوريف شمالا، منع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الأهالي من الوصول الى أراضيهم في خلة غنيم لقطف ثمار الزيتون.

الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال مستعمرين

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