انطلاق تصوير مسلسل «مافيا» في بيروت.. قصي خولي في مواجهة أسرار تقلب حياة الأصدقاء

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت عمليات تصوير مسلسل «مافيا»، أحدث الأعمال الدرامية التي تستعد شركة «إيغل فيلمز»، للمنتج جمال سنان، لتقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، يتقدمهم الفنان قصي خولي، إلى جانب باسم مغنية ورزان جمال وخالد القيش، في عمل يجمع بين التشويق والإثارة والأكشن، ويعتمد على تصاعد الأحداث وكشف أسرار غير متوقعة تضع الشخصيات أمام اختبارات صعبة.

ويأتي المسلسل ضمن فئة الأعمال القصيرة، حيث يقدم حكاية درامية تتشابك فيها العلاقات الإنسانية مع الغموض والمفاجآت، وسط أحداث تتغير مساراتها مع ظهور حقائق جديدة لم تكن في الحسبان، لتتحول العلاقات بين الشخصيات من حالة الاستقرار والثقة إلى سلسلة من المواجهات التي تكشف جوانب خفية من حياتهم، وتدفع كل شخصية إلى إعادة النظر في الأشخاص المحيطين بها.

ويشارك في بطولة «مافيا» إلى جانب قصي خولي كل من باسم مغنية، ورزان جمال، وخالد القيش، وإلسا زغيب، وسعيد سرحان، وإيلي متري، ورندة كعدي، وسارة زوق، ونتاشا شوفاني، وتمارا غاوي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، في تجربة تقوم على البطولة الجماعية وتداخل الخطوط الدرامية، بما يمنح الأحداث مساحات متعددة للتطور والمفاجآت.

قصي خولي يجسد شخصية رجل ثري وسط دائرة من الأصدقاء

وكشف الفنان قصي خولي عن بعض ملامح الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، موضحًا أنه يجسد دور رجل ثري يعيش حياة تبدو مستقرة، محاطًا بمجموعة من الأصدقاء المقربين الذين تربطه بهم علاقات وثيقة، قبل أن يقع حدث مفاجئ يغير طبيعة هذه الحياة، ويفتح الباب أمام سلسلة من الاكتشافات التي لم تكن متوقعة.

وتشكل هذه الواقعة نقطة تحول أساسية في مسار الأحداث، إذ تبدأ معها خيوط الحكاية في التشابك، وتظهر تفاصيل جديدة تضع العلاقات بين الأصدقاء على المحك، في ظل تساؤلات حول حقيقة ما يجمعهم، ومدى معرفتهم ببعضهم البعض، وما إذا كانت الروابط التي تجمعهم قادرة على الصمود أمام الأسرار التي تتكشف تدريجيًا.

وتعتمد الشخصية التي يقدمها خولي على مساحة من الغموض، في ظل التطورات التي تطرأ على حياته بعد وقوع الحدث المحوري، وهو ما يفتح المجال أمام تحولات درامية متلاحقة، تتداخل فيها المصالح الشخصية مع العلاقات العاطفية والاجتماعية، لتصبح الثقة عنصرًا أساسيًا في الصراع الذي تدور حوله الأحداث.

ومن المنتظر أن تحمل الحلقات العديد من المفاجآت التي تعيد ترتيب مواقف الشخصيات، خاصة مع تصاعد حدة المواجهات وانكشاف معلومات جديدة، في معالجة درامية تراهن على التشويق التدريجي وإبقاء المشاهد في حالة ترقب لمعرفة حقيقة ما يحدث، وكيف ستؤثر الأسرار المكتشفة على مصائر الأبطال.

رزان جمال تجدد تعاونها مع قصي خولي في تجربة مختلفة

ويشهد مسلسل «مافيا» تجدد التعاون الفني بين قصي خولي ورزان جمال، بعد اجتماعهما سابقًا في المسلسل المعرب «القدر»، إذ يستعد الثنائي لتقديم تجربة جديدة تحمل ملامح مختلفة على مستوى الشخصيات وطبيعة العلاقات التي تجمعها ضمن الأحداث.

وأعرب قصي خولي في تصريحات تليفزيونية عن تقديره للتعاون مع رزان جمال، مشيدًا بها ووصفها بالشريكة الجميلة، كما أبدى تفاؤله بالعمل معها مجددًا، معربًا عن أمله في أن يحقق الثنائي نجاحًا جديدًا من خلال المسلسل، وأن تحظى التجربة بتفاعل الجمهور عند عرضها.

من جانبها، كشفت رزان جمال أن «مافيا» يمثل التعاون الثالث الذي يجمعها بقصي خولي، معربة عن سعادتها بتجدد اللقاء بينهما أمام الكاميرا، ومشيدة بخفة ظله واحترافيته في العمل، وهو ما يجعل التعاون معه تجربة مميزة بالنسبة إليها.

وأشارت جمال إلى أن المسلسل يقدم حكاية جديدة تختلف في تفاصيلها عن الأعمال التي شاركت فيها سابقًا، مؤكدة أن الشخصية التي تجسدها لا تزال في مرحلة التطوير على مستوى بعض ملامحها وتفاصيلها، في إطار سعيها إلى تقديم أداء يحمل بصمتها الخاصة، ويمنح الدور هوية مستقلة ومختلفة.

وتحرص الفنانة على دراسة أبعاد الشخصية والعمل على تفاصيلها، بما يساعدها على تقديمها بصورة أكثر عمقًا وواقعية، خاصة في ظل طبيعة الأحداث التي تعتمد على المفاجآت وتغير المواقف، وهو ما يتطلب التعامل مع التحولات الدرامية للشخصية بصورة متدرجة تتناسب مع تطور الحكاية.

شخصية متناقضة وتحدٍ جديد أمام رزان جمال

وفي حديثها عن طبيعة الدور، أوضحت رزان جمال أن الشخصية التي تقدمها تحمل مجموعة من التناقضات، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها خلال التحضير للعمل، إذ تسعى إلى تقديم شخصية قادرة على إثارة اهتمام الجمهور وتحفيز تفاعله معها، حتى في اللحظات التي تظهر فيها جوانب غير متوافقة من سلوكها أو اختياراتها.

ويمنح هذا التناقض الشخصية مساحة واسعة للتحرك داخل الأحداث، بعيدًا عن النماذج التقليدية التي يسهل تصنيفها ضمن إطار الخير أو الشر، حيث يمكن أن تحمل مواقفها دوافع متعددة، وأن تتغير نظرة المشاهد إليها مع اكتشاف المزيد من التفاصيل المتعلقة بماضيها وعلاقاتها بالآخرين.

ويبدو أن هذا الجانب سيشكل أحد العناصر المهمة في البناء الدرامي للمسلسل، الذي يركز على الأسرار التي تحيط بالشخصيات، والتغيرات التي تطرأ على علاقاتها كلما تقدمت الأحداث، الأمر الذي يتيح للممثلين تقديم أدوار تحمل أبعادًا نفسية وإنسانية متنوعة.

وتراهن رزان جمال من خلال هذه التجربة على تقديم شخصية مختلفة عن الأدوار التي عرفها الجمهور من خلالها، مع التركيز على التفاصيل التي تجعلها أكثر خصوصية، وتمنحها القدرة على جذب المشاهد ومفاجأته، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الحكاية.

فريق عمل يجمع نجوم الدراما العربية واللبنانية

ويضم فريق العمل مجموعة من الأسماء المعروفة في الدراما العربية واللبنانية، في توليفة فنية تجمع بين الخبرات المختلفة، بما يدعم طبيعة المسلسل القائمة على تعدد الشخصيات وتداخل مصائرها، ويمنح الخطوط الدرامية فرصًا متنوعة للتطور خلال الحلقات.

ويتولى تأليف المسلسل شادي كيوان، فيما يشرف على الجانب الدرامي عروة العربي، ويخرجه محمد جمعة، بينما تتولى شركة «إيغل فيلمز» إنتاجه، في تعاون يجمع فريقًا فنيًا يسعى إلى تقديم عمل قصير يعتمد على الإيقاع المتصاعد والأحداث المكثفة.

ويأتي بدء التصوير في بيروت إيذانًا بدخول المشروع مرحلة التنفيذ، استعدادًا لاستكمال مشاهده خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه قريبًا، وفق ما أُعلن عن العمل، دون الكشف عن موعد نهائي محدد لطرحه حتى الآن.

ومع انطلاق التصوير، يترقب الجمهور تفاصيل إضافية حول الشخصيات ومساراتها داخل القصة، خاصة في ظل مشاركة أسماء بارزة، وتجدد التعاون بين قصي خولي ورزان جمال، إلى جانب طبيعة الحكاية التي تدور حول حدث مفاجئ يفتح أبوابًا من الأسرار ويضع علاقات الأصدقاء أمام اختبارات غير متوقعة.

ويطمح «مافيا» إلى تقديم تجربة درامية تجمع بين الغموض والتشويق والصراعات الإنسانية، من خلال قصة تتكشف تفاصيلها تدريجيًا، وتمنح كل شخصية مساحة للكشف عن دوافعها الحقيقية، في وقت تصبح فيه الحقيقة أكثر تعقيدًا كلما ظهرت معلومات جديدة.

وبين العلاقات المتشابكة والمفاجآت التي تغير مسار الأحداث، يضع المسلسل أبطاله أمام مواجهات قد تعيد تشكيل حياتهم بالكامل، في عمل يستند إلى البطولة الجماعية وأداء مجموعة من النجوم، ويستعد للانضمام إلى قائمة الأعمال الدرامية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.