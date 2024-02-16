مقطع فيديو لطريقة جديدة لقلي البيض يثير ضجة عبر السوشيال ميديا ..شاهد

أثار مقطع فيديو لطريقة جديدة لقلي البيض الكثير من الجدل عبر منصة "X" فهي طريقة بديلة عن لطريقة القلي التقليدية، انتشر مقطع الفيديو حديثا ليلاقى رواجا عبر وسائل التواصل، ليحصد المقطع 25 مليونا مشاهد

تعد الطريقة الجديدة هي تغليف الصفار البيضوي ببياضها، وجعلها مطوية على شكل مربع فوق الصفار.

وتحتاجين لتجربة طريقة القلي الجديدة، مقلاة غير لاصقة وملعقة مثقوبة لفصل الصفار عن البياض، يمكنك القيام بتلك الوصفة يدويا

إليك طريقة تحضير البيض :



1 - يمكن إضافة البيض إلى القليل من الزيت إليها.

2 - اسكبي بياض البيضة في المقلاة وحركيه لتتشكل طبقة رقيقة

3 - اتركي البياض ينضج قليلا، ثم ضعي صفار البيضة في منتصفه.

4 - قومي بطي البياض بعناية فوق الصفار، بأصابعك أو بأي أداة تريها مناسبة

5 - اقلبي المربع على كلا الجانبين حتى ينضج.