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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر تطبيق اليوبيوب الكثير من الجدل ليحظى بملايين المشاهدات فقد وثق المقطع ما قام به أوليج أرتيمييف رائد الفضاء الروسي  هو ورفاقه في الفضاء.

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 وقد أظهر المقطع لمجموعة من رواد الفضاء وهم يقومون بإعداد لبعض فطائر البيتزا وذلك على متن المحطة الدولية، وذلك بطريقة غير تقليدية وبسبب انعدام الجاذبية.

أشار رواد الفضاء أنهم قد قاموا باستخدم  مجموعة مكونات قد أرسلت لهم وذلك عبر مركبة فضائية لإعداد وجبة البيتزا الفضائية.

وقد أظهر المقطع الرواد وهم يتجمعون وذلك في وحدة المطبخ بالمحطة الدولية،لتحضير فطائر البيتزا باستخدام خبزًا مسطحًا كقاعدة للبيتزا، وإضافة مكونات البيتزا التقليدية وقاموا برمي البيتزا في الهواء وذلك بأسلوب مبتكر يعكس غياب الجاذبية في المحطة.

مواقع التواصل الاجتماعي فطائر البيتزا وجبة البيتزا

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