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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

عم ربيع بطل الحكاية|عندما حملت «البرتقالة» رسالة الصعيدي الشهم إلى أهل غزة

عم ربيع الفكهاني
عم ربيع الفكهاني

تداول رواد ومتابعو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بائع فاكهة مصري، وهو يلقي البرتقال نحو شاحنات مساعدات مصرية تتجه نحو قطاع غزة.. فمن هو هذا البائع؟

وتصدر الفيديو المتداول لعم ربيع الفكهاني، السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وسط إشادة وتفاعل من المواطنين وكذا رجال الأعمال الذي طلبوا معلومات عن البائع لمكافأته.

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ماذا فعل عم ربيع؟

كان عم ربيع يجلس كعادته كل صباح بجوار سلال البرتقال والفاكهة الخاصة به، والتي ينوي بيعها ليحصل على قوته اليومي، إلا أنه تفاجأ بمرور شاحنات محملة بمواد غذائية بجواره.

وبمجرد سماع عم ربيع بتوجه هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، قام الفكهاني بشكل عفوي برمي مجموعات من فاكهة البرتقال على الشاحنات، حيث قام المارة بتصويره وهو يرمي البرتقال على الشاحنات.

وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع وسائل الإعلام إلى إجراء مقابلة مع بائع الفاكهة، وبسؤاله عن سبب رد فعله، ليجيب: "قلبي مع هؤلاء الناس الذين يُقتلون ويموتون جوعًا في غزة".

ماذا قال عم ربيع؟

تحدّث ربيع أبو حسن، بائع الفاكهة، عن واقعة إلقاء بضاعته لإحدى شاحنات الإغاثة المتجهة إلى غزة والفيديو المتداول له.

 وقال ربيع أبو حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "ما فعلته هو أقل شيء يفعله الشعب المصري، وفيه ناس أحسن مني بكثير، وكنت أتمنى أقدم شيء أكبر من ذلك".

 وأضاف: "كل يوم لما برجع من الشغل أشوف نشرة الأخبار وأتابع أشقاءنا فى غزة أحزن عليهم، وكان نفسى أقدم حاجة لهم".

من جانبه أشاد الإعلامي عمرو أديب، بموقف عم ربيع واصفًا إياه بـ النموذج للمواطن المصري الحقيقي الصعيدي الشهم الذي أراد أن يساعد بأي شيء فلم يجد إلا بضاعته التي يبيعها لكسب رزقه واستغني عنها لكي يرسلها لأهالي غزة، مضيفًا: "البرتقال بتاعك دهب يا عم ربيع".

وأجرى أديب مداخلة هاتفية مع عم ربيع عبر برنامج الحكاية المذاع على أم بي سي مصر، للحديث عن الواقعة، وخلال المداخلة تبرع أحد رجال الأعمال بتكاليف رحلة حج لعم ربيع، كما تعهد بشراء محل تجاري ليبيع فيه بضاعته.

من هو بائع البرتقال؟

ربيع أبو حسن الفاكهاني، هو بائع فاكهة صعيدي من محافظة بني سويف، إلا أنه يبيع الخضار والفاكهة في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وتصدر عم ربيع، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عقب تداول فيديو له وهو يرمي البرتقال بعفوية على شاحنات الإغاثة التي مرت بجواره متجهة إلى قطاع غزة.

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