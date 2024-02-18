امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتنفيذ خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وتمثلت التعليمات الصادرة لجميع المدارس فيما يلي :

تكثيف المتابعات للمراحل التعليمية والتوجيهات

الاهتمام بالطلاب وبمشاكلهم

عقد امتحانيين شهر فقط للترم الثاني والأخد بالدرجة الأعلى

عمل محاضرات للصف الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، يقوم بها أميز وأكفأ مدرسين للمواد الدراسية.

عمل تقرير حول مدي الاستفادة من المواد التعليمية والتدريبية المفعلة من خلال موقع الوزارة.

التشديد علي مجموعات الدعم والإعلان عنها من خلال رابط يدخل عليه الطالب للتسجيل واختياره للمعلم والمادة التي يرغب في مراجعتها.

ضرورة الإسراع في الانتهاء، من تسليم الكتب ومتابعة الصيانة الدورية للمدارس.

إعلان شروط التقدم لـ1000 مدير مدرسة ووضع اسس لاختيار الأكفأ.

تفعيل الغياب الإلكتروني والتشديد على انتظام المعلمين لتحقيق الانضباط.

وضع خطة العمل الجديدة لوحدة الدعم والتواصل.

تقديم كافة سبل الدعم للمبادرة الرئاسية.

وفي هذا الإطار اجتمع اليوم أيمن موسي مديرمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، وياسر انس مديرعام الادارة العامة للتعليم العام والتجريبيات بموجهي عموم تعليم القاهرة والموجهين الاوائل ، ومديري المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي ، ومتابعي المراحل الثلاثة ، ومديرادارة التجريبيات ومتابعي وموجهي تجريبيات القاهرة ، وذلك لتوضيح تعليمات وزير التربية والتعليم السابق ذكرها والتأكيد على أهمية الإلتزام بها .

وكان قد قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد كريم أحمد عبد الفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية؛ وذلك فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، وانتظام وانضباط سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وفى مستهل زيارته، تفقد الوزير اليوم الرياضى بالمدرسة أثناء تواجد فصول الصف الأول الإعدادي في فناء المدرسة، حيث شدد الوزير على تفعيل يوم النشاط الرياضى بالمدرسة وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، كما وجه الوزير باستمرار يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع للطالبات، مؤكدًا أن هذا اليوم يساعدهن على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية، ولاكتشاف المواهب ورعايتها.

كما تفقد الوزير النشاط الموسيقى بالمدرسة، حيث قدمت إحدى الطالبات أغنية وطنية، وقد أشاد الوزير بموهبة الطالبة، وشجعها على ممارسة موهبتهما وتنميتها، كما تحدث مع الطالبات حول أهمية النشاط الموسيقى مؤكدا على أنه غذاء الروح والوجدان.

وقد تفقد الوزير أيضا أحد فصول الصف الثانى الإعدادي أثناء تدريس مادة اللغة الإنجليزية، واستمع إلى شرح المعلم، وناقش الطالبات حول مدى استفادتهن من الدرس، مؤكدا أهمية تعلم اللغة وإجادتها وتنمية مهارات التحدث بها والتواصل.

وفى أحد فصول الصف الثانى الإعدادي، استمع الوزير إلى شرح مادة الدراسات، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول الاستفادة من هذه المادة وأهمية التعرف على التاريخ والاستفادة منه فى المستقبل، كما وجه المعلم بتوصيل المعلومة بسهولة ويسر، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة منها.

كما تفقد الوزير أحد الفصول أثناء شرح مادة اللغة العربية، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى الاستفادة منه، وحث الطالبات على أهمية القراءة للتعرف على المفردات والمعانى.

وفى ختام الجولة، أشاد الوزير بانتظام الدراسة بالمدرسة، والنظافة، وانضباط العملية التعليمية بها، موجها بتفعيل الغياب بالمدرسة، كما شدد على انتظام المعلمين لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب طلاب الصف الثالث الاعدادي من خلال تقديم محاضرات لهم، كما وجه بالإعلان فى المدرسة عن المواد التعليمية والتدريبية التى أتاحتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني لاطلاع الطالبات عليها والاستفادة منها لمساعدتهن على الفهم والتحصيل الدراسى.