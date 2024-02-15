عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: عيد عبد الواحد رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية

الدكتورعيد عبد الواحد
الدكتورعيد عبد الواحد

خاطب الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المنيا ، ليطلب منه بشكل رسمي الموافقة على ندب الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش - عميد كلية التربية جامعة المنيا والمشرف على كلية الطفولة المبكرة ، ليكون رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

خطاب رسمي من وزير التعليم لرئيس جامعة المنيا

وبالفعل أعلنت الصفحة الرسمية لكلية التربية جامعة المنيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن رئيس جامعة المنيا يهنئ  الدكتور عيد عبد الواحد لصدور قرار وزاري بتكليفه للعمل رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الصفحة الرسمية لكلية التربية بجامعة المنيا عبر فيس بوك

من هو الدكتور عيد عبد الواحد ؟

وكان قد حصل الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش على درجة الدكتوراه في دعم استراتيجيات اتخاذ القرار لدي المعلمين الجدد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقلد الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش العديد من المناصب الهامة منها :

• مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين لجمهورية مصر العربية السابق (بدرجة نائب رئيس جامعة).

• خبير بمنظمة اليونسكو حالياً.

• مستشار للبرامج التعليمية بهيئة CARE الدولية - مركز التطوير التربوي EDC.

• مستشار تربوي لبرنامج تطوير التعليم المصري وتنميتهم مهنيًا (ERP).

• عميداً لكليــــة التربيـــــة بقرار جمهوري لفترتين متتاليتين.

• الاشراف على كلية التربية للطفولة المبكرة لمدة ثمان سنوات.

• عضو اللجنة المشّكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لتطوير التعليم .

• عضو لجنة الاعداد لمؤتمر تطوير وزارة التربية والتعليم المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء سبتمبر 2016 .

• عضو اختيار قيادات التعليم ولجان اختيار معاون الوزير برئاسة وزير التربية والتعليم 2016 / 2017 .

• عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم بقرار الوزير 2016 م.

• اختيار سيادته عضواً بقرار المحافظ في لجنة تقييم المتقدمين لشغل الوظائف العليا الشاغرة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسي 2020/2021م.

• عضو لجنة حماية الطفل برئاسة الوزير/ محافظ المنيا.

• تم اختياره كأحد اثنين على مستوي الوطن العربي لتمثيل التربويين العرب في مؤتمر عن المواطنة الرقمية بدولة كوريا (GCED,2019).

كما قام  الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش بنشر العديد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية في مجال المناهج وطرق التدريس بصفه عامة والمناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بصفة خاصة 

كما أن الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش له بصمه واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي وله مؤلفاته حول الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.

• هذا وقد كان للدكتور عيد عبد الواحد علي درويش العديد من الجولات الدولية المرتبطة بحضور مؤتمرات دولية عديدة مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية وتونس والأردن.

وقد تقدم الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ثقته وإصدار القرار.

 

كما توجه الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش ، بخالص الشكر والتقدير أيضاً إلى الدكتور عصام الدين صادق فرحات- رئيس جامعة المنيا ، على دعمه المتواصل عبر السنوات السابقة.

التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم الفني الدكتورعيد عبد الواحد عيد عبد الواحد عيد الدكتورعيد جامعة المنيا الأمية تعليم الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال بايدن ونتنياهو حول عملية رفح

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب

هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

دعاء المطر قصير ومستجاب.. ادعوا الله وأنتم على يقين بالإجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

مثير جدا.. فستان نسرين طافش في عيد ميلادها يشعل السوشيال ميديا

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ