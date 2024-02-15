وزير التعليم: عيد عبد الواحد رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية

خاطب الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المنيا ، ليطلب منه بشكل رسمي الموافقة على ندب الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش - عميد كلية التربية جامعة المنيا والمشرف على كلية الطفولة المبكرة ، ليكون رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

خطاب رسمي من وزير التعليم لرئيس جامعة المنيا

وبالفعل أعلنت الصفحة الرسمية لكلية التربية جامعة المنيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن رئيس جامعة المنيا يهنئ الدكتور عيد عبد الواحد لصدور قرار وزاري بتكليفه للعمل رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الصفحة الرسمية لكلية التربية بجامعة المنيا عبر فيس بوك

من هو الدكتور عيد عبد الواحد ؟

وكان قد حصل الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش على درجة الدكتوراه في دعم استراتيجيات اتخاذ القرار لدي المعلمين الجدد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقلد الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش العديد من المناصب الهامة منها :

• مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين لجمهورية مصر العربية السابق (بدرجة نائب رئيس جامعة).

• خبير بمنظمة اليونسكو حالياً.

• مستشار للبرامج التعليمية بهيئة CARE الدولية - مركز التطوير التربوي EDC.

• مستشار تربوي لبرنامج تطوير التعليم المصري وتنميتهم مهنيًا (ERP).

• عميداً لكليــــة التربيـــــة بقرار جمهوري لفترتين متتاليتين.

• الاشراف على كلية التربية للطفولة المبكرة لمدة ثمان سنوات.

• عضو اللجنة المشّكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لتطوير التعليم .

• عضو لجنة الاعداد لمؤتمر تطوير وزارة التربية والتعليم المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء سبتمبر 2016 .

• عضو اختيار قيادات التعليم ولجان اختيار معاون الوزير برئاسة وزير التربية والتعليم 2016 / 2017 .

• عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم بقرار الوزير 2016 م.

• اختيار سيادته عضواً بقرار المحافظ في لجنة تقييم المتقدمين لشغل الوظائف العليا الشاغرة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسي 2020/2021م.

• عضو لجنة حماية الطفل برئاسة الوزير/ محافظ المنيا.

• تم اختياره كأحد اثنين على مستوي الوطن العربي لتمثيل التربويين العرب في مؤتمر عن المواطنة الرقمية بدولة كوريا (GCED,2019).

كما قام الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش بنشر العديد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية في مجال المناهج وطرق التدريس بصفه عامة والمناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بصفة خاصة

كما أن الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش له بصمه واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي وله مؤلفاته حول الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.

• هذا وقد كان للدكتور عيد عبد الواحد علي درويش العديد من الجولات الدولية المرتبطة بحضور مؤتمرات دولية عديدة مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية وتونس والأردن.

وقد تقدم الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ثقته وإصدار القرار.

كما توجه الدكتور عيد عبد الواحد علي درويش ، بخالص الشكر والتقدير أيضاً إلى الدكتور عصام الدين صادق فرحات- رئيس جامعة المنيا ، على دعمه المتواصل عبر السنوات السابقة.