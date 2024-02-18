هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على أندرويد 15.. شوف تليفونك فيهم

بدأت شركة جوجل Google، في طرح معاينات نظام التشغيل الجديد أندرويد 15، من خلال إصدار أول معاينة للمطورين للإصدار التالي من نظام أندرويد، وبدأ مستخدمو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية Galaxy من سامسونج في التساؤل عما إذا كانت أجهزتهم ستحصل على أندرويد 15.

ووفقا لأحدث التقارير، ستعمل جوجل حتى شهر يوليو على تطوير نظام أندرويد 15، وستستغرق سامسونج بضعة أشهر أخرى لدمجه مع الإصدار التالي من واجهة المستخدم One UI 7، لذا إذا كنت أحد مالكي أجهزة Galaxy، سنوضح لك فيما يلي ما إذا كان هاتفك مؤهلا للحصول على نظام التشغيل القادم ام لا.

هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على أندرويد 15

لن يتم إصدار القائمة الرسمية للأجهزة المدعومة إلا بعد إصدار سامسونج النسخة التجريبية الأولى من واجهة النظام One UI 7، وعلى الرغم من أنه لا توجد قائمة رسمية حتي الآن، فمن المحتمل أن تكون الأجهزة التالية مؤهلة لنظام التشغيل أندرويد 15:

- سلسلة Galaxy S:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

- سلسلة Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

- سلسلة Galaxy A:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

- أجهزة Galaxy Tab:

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

- أجهزة Galaxy F:

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15