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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على أندرويد 15.. شوف تليفونك فيهم

هواتف سامسونج المؤهلة
هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على أندرويد 15

بدأت شركة جوجل Google، في طرح معاينات نظام التشغيل الجديد أندرويد 15، من خلال إصدار أول معاينة للمطورين للإصدار التالي من نظام أندرويد، وبدأ مستخدمو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية Galaxy من سامسونج في التساؤل عما إذا كانت أجهزتهم ستحصل على أندرويد 15.

ووفقا لأحدث التقارير، ستعمل جوجل حتى شهر يوليو على تطوير نظام أندرويد 15، وستستغرق سامسونج بضعة أشهر أخرى لدمجه مع الإصدار التالي من واجهة المستخدم One UI 7، لذا إذا كنت أحد مالكي أجهزة Galaxy، سنوضح لك فيما يلي ما إذا كان هاتفك مؤهلا للحصول على نظام التشغيل القادم ام لا.

 

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هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على أندرويد 15

لن يتم إصدار القائمة الرسمية للأجهزة المدعومة إلا بعد إصدار سامسونج النسخة التجريبية الأولى من واجهة النظام One UI 7، وعلى الرغم من أنه لا توجد قائمة رسمية حتي الآن، فمن المحتمل أن تكون الأجهزة التالية مؤهلة لنظام التشغيل أندرويد 15:

- سلسلة Galaxy S:

Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21

- سلسلة Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3

- سلسلة Galaxy A:

Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A15 (LTE+5G)
Galaxy A14 (LTE+5G)

- أجهزة Galaxy Tab:

Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

- أجهزة Galaxy F:
Galaxy F54
Galaxy F34
Galaxy F15

أندرويد 15 سامسونج جوجل Android 15 هواتف سامسونج هواتف أندرويد 15

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