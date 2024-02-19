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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميًا .. الاتحاد الأوروبي يطلق مهمته البحرية في البحر الأحمر

رسميًا.. الاتحاد
رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يطلق مهمته البحرية في البحر الأحمر

 أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمته البحرية في البحر الأحمر، رسميا، اليوم الاثنين، للدفاع عن السفن التجارية من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقالت هانا نيومان، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، إن العملية - التي أطلق عليها اسم "أسبيدس"، وهي كلمة يونانية قديمة تعني درع - ستشمل ثلاث فرقاطات في مهمة ستكون في البداية لمدة عام.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا أعلنت أنها تعتزم المساهمة بسفن في إطار المهمة.

وسيقود المهمة الأوروبية يوناني، بينما سيكون كبير الضباط المسؤولين عن الضبط العملياتي في البحر إيطاليا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على مهمة البحر الأحمر بعد مشاورات في ظل تصاعد هجمات الحوثيين ضد سفن أوروبا.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أعلن أمس الأحد، انطلاق المهمة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر يوم الاثنين.

وقال بوريل، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني، إنه كان هناك فترة طويلة من "نزع السلاح الصامت" في أوروبا، وفي عام واحد كان هناك نمو بنسبة 40 في المائة "لكن هذا ليس كافيا".

وأضاف: "إذا لم نتمكن من لعب دور جيوسياسي في مجال الدفاع، فلن نتمكن من ضمان دفاعنا". مشيرا إلى أنه خلال فترة ولايته تم إطلاق سبع مهمات مدنية وأمنية، ومن المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المهمة التالية في البحر الأحمر".

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، أن الدفاع هو اختصاص حصري للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أن أفضل شيء هو اتخاذ المزيد من القرارات فيما يتعلق بصناعة الدفاع الأوروبية وهو اختصاص يقع على عاتق المفوضية".

وتابع: "نحن بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة صناعة الدفاع، لكن يجب ألا نخلط بين الكلمات: صناعة الدفاع هي مسألة تخص المفوضية الأوروبية، في حين أن الحديث عن الدفاع يتعارض مع المعاهدات".

واختتم بوريل قوله بأنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل معًا وأن الوضع الراهن يتطلب نهجا مختلفا.

مهمة الاتحاد الأوروبي

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