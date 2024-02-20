عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيفاقم الوضع الكارثي لنحو 1.5 مليون لاجئ

صدى البلد

حذرت كل دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء المجر- إسرائيل، من شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.

وبعد انتهاء المحادثات، دعا جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -باستثناء المجر- في بيان مشترك، إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وتقديم المساعدة الإنسانية".

وصدر البيان باسم "وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، وقال دبلوماسيون إن المجر هي الدولة الوحيدة التي لم توقع عليه.

وقال الوزراء، في البيان: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويحول دون توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

ترشيحاتنا

زيلينسكي: تأخير المساعدات العسكرية الغربية يجعل الوضع على خط المواجهة بأوكرانيا «أسوأ»

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

مفاجأة بـ نصف مليون جنيه.. تجار الذهب في ورطة

أكسيوس: بايدن يرسل مبعوثه للشرق الأوسط في مهمة إلى مصر وإسرائيل

الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيفاقم الوضع الكارثي لنحو 1.5 مليون لاجئ

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات سرقة غريبة في أحد شوارع لندن

65 لمسة في 90 دقيقة.. ماذا قدم عبدالله السعيد للزمالك أمام ناديه القديم؟

بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ