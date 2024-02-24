دعاء ليلة النصف من شعبان كامل .. الفرصة العظيمة

دعاء ليلة النصف من شعبان كامل في أيام تفضل في العام عن أيام أخرى مثل يوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان والإسراء والمعراج وليلة النصف من شهر شعبان وليلة القدر وليالي ذي الحجة، وحديثنا هنا عن ليلة النصف من شهر شعبان التي هي فرصة عظيمة للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح ، يستغل هذه السويعات القليلة في الطاعات والعبادات والاستغفار والتهليل والتسبيح ، وفي ليلة النصف من شعبان ترفع فيها الأعمال إلى الله تعالى .



دعاء ليلة النصف من شعبان كامل

دعاء ليلة النصف من شعبان ما ورد منه على لسان مشايخ دار الإفتاء المصرية، اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



دعاء ليلة النصف من شعبان

حول دعاء ليلة النصف من شعبان يبحث الكثيرين على محرك البحث جوجل عن دعائها، خاصة ففي هذه الليلة يغفر الله الذنوب ويرحم التائبين برحمته وبفضله، وفي شهر شعبان تحولت القبلة من القدس إلى البيت الحرام، وليلة النصف من شعبان مكانتها عند الله عظيمة، كما يستحب صيام هذه الليلة المباركة ونقرأ القرآن ونتصدق ونكثر من الدعاء، وونترك الخصام والمشاحنة خاصة بين الأخ وأخيه وعلينا البعد عن قطع الرحم فهي ليلة من أعظم الليالي وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بعد أن صلى الصحابة 16 عاما تجاه بيت المقدس.

-اللهم إنى أشهدك أنى لا أحمل فى قلبى غلاً ولا حقداً ولا حسداً ولا شحناء ولا بغضاء لأحد من المسلمين، وأني أحللت وسامحت كل مـن ظلمنى أو اغتابنى من عقوبتك.

- اللهم فارحم ضعفي وعجزي، واسترني وعافنى فى بدني، واغفر ذنبي وأجرني من عذابك يوم القيامة.

-اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك واعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس عليا الخلق ويضيق عليا الرزق , حتى اقوم بصالح رضاك وانعم بجزيل عطائك , واسعد بسابغ نعمائك , فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك , واستعذت بعفوك من عقوبتك , وبحلمك من غضبك , فجد بما سألتك وانل ما التمست منك , اسألك بك لا بشيئ هو اعظم منك.

-اللهم اجعلني ممن سعد جده , وتوفر من الخيرات حظه , واجعلني ممن سلم فنعم , وفاز فغنم , واكفني شر ما اسلفت , واعصمني من الازدياد في معصيتك , وحبب الي طاعتك ومايقربني منك ويزلفني عندك .

-سيدي اليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب , وعلى كرمك يعوّل المستقيل التائب , ادبتَّ عبادك بالتكرم وأنت اكرم الاكرمين , وامرت بالعفو عبادك وانت الغفور الرحيم , اللهم فلا تحرمني مارجوتُ من كرمك ولا تؤيسني من سايغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة بأهل طاعتك , واجعلني في جنة من شرار بريتك .

وفي فضل دعاء ليلة النصف من شعبان :إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» رواه الترمذي ومحمد بن ماجة.

- اللهم جد عليا بكرمك وفضلك واحطط خطاياي بحلمك وعفوك , وتغمدني في هذه الليله بسابغ كرامتك , واجعلني فيها من اوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك , واخترتهم لعبادتك , وجعلتهم خالصتك وصفوتك .

- اللهم إنك حليم ذو أناة ولا طاقة لنا بعذابك فاعف عنا بحلمك يا الله .

- ربِّ ان لم أكن من أهل ذلك فأنت اهل الكرم والعفو والمغفره , وجد علي بما انت اهله لا بما استحقه , فقد حسن ظني بك , وتحقق رجائي لك , وعلقت نفسي بكرمك فأنت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين.

- اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف فيها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري. وتكشف بها همي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلوا بها حزني، وتبيض بها وجهي، وتجمع بها شملي، يا أرحم الراحمين.

- اللهم هب لي قلباً تقياً نقياً من الشرك برياً لا كافراً ولا شقياً .

- اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين.

- اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ممات الشهداء ، واحشرنا في زمرة الأنبياء والأصفياء إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وأصحابه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. (حسبي الله ونعم الوكيل) مائة مرة. ( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ) مائة مرة.

-- اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، واهدني إلى صراط مستقيم اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

فضل ليلة النصف من شعبان

فضل ليلة النصف من شعبان، لها فضل عظيم وفيها تحولت القبلة، ولا يوجد ما يمنع من صيام هذا اليوم المبارك، خاصة وأن شهر شعبان له فضل روى فيه النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما تصوم من شعبان قال: ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم.

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وَسَّع الله له فى معيشته: يا ذا المن ولا يُمَنُّ عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطَّول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتنى فى أم الكتاب شقيًّا، فامحُ عنى اسم الشقاء، وأثبتنى عندك سعيدًا، وإن كنت كتبتنى عندك فى أم الكتاب محرومًا مقترًا على رزقي، فامحُ حرماني، ويسر رزقي، وأثبتنى عندك سعيدًا، موفقًا للخير؛ فإنك تقول فى كتابك الذى أنزلت: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾".

كما أنه نشير إلى أن هناك اختلاف في آراء العلماء حول صيام شهر شعبان ذهب فريق من العلماء ذهب إلى أنه لايجوز تخصيص هذه الليلة عن باقي أيام الشهر الأخرى ولكن هناك فريق آخر أشار إلى كراهية الصيام في هذه الليلة وحتى دخول شهر رمضان المبارك أي يجوز صيام الليلة لكن من بعدها لايستحب الصيام استعدادا لشهر رمضان المبارك.