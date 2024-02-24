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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للميت أبي وأمي في ليلة النصف من شعبان.. 8 كلمات تسكنهما قصور الفردوس

دعاء الميت ليلة النصف
دعاء الميت ليلة النصف من شعبان

يعد دعاء ليلة النصف من شعبان من الأدعية المستجابة التي تبدل الحال إلى الأفضل، ولا تقتصر بركات وفضل دعاء ليلة النصف من شعبان وأثره العظيم على الأحياء فقط، بل يمكن إهدائه لأحبابنا المتوفين، خاصة الوالدين فمن خلال دعاء للميت أبي وأمي في ليلة النصف من شعبان يمكنك أن تتشارك نفحات ورحمات هذه الليلة مع والديك، كأفضل هدية لهما وخير وسيلة لبرهما، فمن خلال ترديد دعاء الميت أبي وأمي في ليلة النصف من شعبان تمنحهما الكثير وتبدل أحوالهما من العذاب إلى النعيم ، وحيث تبدأ ليلة النصف من شعبان مغرب اليوم السبت فعلينا الاستعداد لاغتنام كل لحظة بهذه الليلة المباركة وأن نذكر أمواتنا فيها لعلنا تصيبنا رحمة الله فتبدل حياتنا وحال أحبابنا من أهل القبور إلى نعيم .

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دعاء الميت أبي وأمي في ليلة النصف من شعبان

1.اللهم اجعل أبي وأمي من أهل جنة الفردوس الأعلى.

2.اللهم اجعل الحوض موردا لهما والرسول شافعًا لهما والولدان المخلدين خدما لهما والقصور سكنًا لهما.

3.اللهم أطعم أمي وأبي من ثمار الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

4.(رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

5. (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ).

6. اللهم أرحمهما فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك.

7.اللهم ارحمها، وأغفر لهما، وأنظر إليهما بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

8.اللهم أرفع درجاتهم في المهديين، وأغفر لنا ولهم يا الله، وأفسح لهم في قبرهم.

9.(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).

10. اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك.

11.اللهم أكفيهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.

12.اللهم أغفر لهما، وعافهِما، وأعفو عنهما، وأكرم نزلهُما، ووسع مدخلهُما، وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقّهِم من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيضُ من الدنس.

13.اللهم أبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهما، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

14.اللهم عاملهُم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله.

15. اللهم أجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءةِ عفوًا وغفرانًا.

13.اللهم إن كانا محسنين فزد في حسناتهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما يا رب العالمين.

14.اللهم أدخلهُما الجنة من غير حساب ولا سابقةِ عذاب.

15.اللهم ارحم والديّ، واغفر لهم وارض عنهم رضًا تحلّ به عليهم جوامع رضوانك، وتحلّهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك.

16.اللهم اغفر لهم مغفرةً جامعةً تمحو بها سالف أوزارهم، وسيّئ إصرارهم، وارحمهم رحمةً تنير لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمّنهم بها يوم الفزع عند نشورهم.

17.اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل.

18.اللهم شفّع فيهم نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

19.اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم.

20.اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور.

21.اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.

22.اللهمّ اجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

23.اللهمّ أنزلهم منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

25.اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك.

27.اللهم و أقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا. 

28.اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة.

29.اللهم أسعدهما بتقواك.

30.اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك.

31. اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم  أبي وأمي ولا تعذّبهما، وأن تثبّتهما عند السّؤال.

32. اللهمّ اجز  أبي وأمي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

33. اللهمّ أدخل  أبي وأمي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

34. اللهمّ اّنس أبي وأمي  في وحدتهما، وفي وحشتهما، وفي غربتهما.

35. اللهمّ أنزل  أبي وأمي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

36. اللَّهُمَّ اغْفِرْ  لأبي وأمي، وارْحمْهُما، وعافِهِما، واعْفُ عنْهُما ، وَأَكرِمْ نزُلَهما، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُما، واغْسِلْهُما بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُما دارا خيرًا مِنْ دَارِهما  وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِما، وأدْخِلْهما الجنَّةَ، وَأَعِذْهما منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

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