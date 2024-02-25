دعاء للميت في النصف من شعبان.. 3 أمور تصل للمتوفى في قبره

دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان، في هذه الليلة المباركة الكثير يرفع يديه للسماء ويدعوا، هناك من يدعوا بالتوبة والمغفرة وغفران الذنوب، والبعض يتذكر حبيب له أو فقيد له سواء كان أب أو أم أو ابن أو ابنة فيدعوا له بالمغفرة والرحمة ، والدعاء للميت في هذا اليوم مستحب ولا شيء فيه كما أن الدعاء مباح في كل الأوقات ، كما أنه لم يرد نصا دعاء أو دعاء محدد للميت في ليلة النصف من شعبان .. وفي السطور التالية دعاء للميت في النصف من شعبان.

دعاء للميت في النصف من شعبان

دعاء للميت في النصف من شعبان، في هذه الليلة المباركة الدعاء مستجاب، فإن لك قريب أو حبيب قد توفاه الله فتذكره بالدعاء بالرحمات ودخول الجنان ، والنعيم الدائم، والنجاة من عذاب النار وفتنة القبر وفتنة المسيخ الدجال، وادع له وقل

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

-اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن ..اللهم ارحم من سبقونا إليك.

-اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

-اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

-اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال»، كذلك دعاء «اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

-اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد ألا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

-ويستحب في دعاء للميت في النصف من شعبان أن نقول اللهم انسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

-اللهم لا تشمت اعدائي بدائي ، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي ، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي ، اللهم ثبت علي عقلي وديني ، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني ، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

-اللهم استرني على وجه الارض ، اللهم ارحمني في بطن الارض ، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك ، بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

- اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

- ونقول أيضًا في دعاء للميت في النصف من شعبان اللهم يا مسهل الشديد ، و ياملين الحديد ، و يامنجز الوعيد ، ويا من هو كل يوم في امر جديد ، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق ، بك ادفع ما لا اطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

- اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ، ورحمتك التي شفيت بها ايوب بعد الابتلاء ان لاتبق لي هما ولاحزنا ولاضيقا ولاسقما الا فرجته ، وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح و ان نمت على ضيق فايقظني على فرج ، وان كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي.

-اللهم انك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-ونقول أيضًا في دعاء للميت في النصف من شعبان اللهم انزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور ، اللهم جازهم بالحسنات احسانا ، وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين ، يارب اجبر كسر قلوبنا على فراقهم ، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا ، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة ، واجعل ملتقانا هناك آللهّمً آمٌيّـنً يَآرْبً آلعّالمٌيْنً.

- اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى ، اللهم يامن لا تضيع لديك الودائع ، اني امانة لديك فاحفظني واهلي والمؤمنين في هذه الساعة المباركة.

دعاء للميت

دعاء للميت، عندما يموت ابن آدم ينقطع عمله في الحياة الدنيا إلا من أمور ثلاث منها ولد صالح يدعوا له، ومن الأمور المستحبة في الدعاء للميت أن ينتظر الأهل بعد دفن الميت في الوقوف دقائق للدعاء للميت وتلاوة القرآن الكريم وأن يدعوا الله عز وجل أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

-اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

-اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»،

-اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

ويستحب في دعاء للميت أن نقول اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

-اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

-لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كلّ شئ قدير.

-اللهم أبعد عنا وعن أحبتنا متاعب الدنيا، ولا تذقنا طعم الحزن، ولا دموع الضيق، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

-ونقول أيضا في دعاء للميت اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.